Nuestros mayores, el mejor patrimonio

Estos días hemos asistido perplejos a la noticia publicada en este diario acerca de la imputación de tres jóvenes por rociar con nata a un anciano y difundirlo en redes sociales.

Desde LARES La Rioja, asociación que reúne a las entidades sin ánimo de lucro que atendemos a las personas mayores de nuestra comunidad en el ámbito residencial, queremos hacer un llamamiento a la sociedad riojana y una reflexión sobre los hechos ocurridos.

Aún siendo un hecho esporádico, ha de llamar profundamente nuestra atención. Consideramos que es un hecho que nos obliga a parar y reflexionar acerca del pensamiento individual y colectivo sobre lo ocurrido. Que nos obliga a plantearnos qué estamos haciendo mal como sociedad. Porque no podemos aceptar como diversión atacar a una persona mayor en un parque, rociarla de nata y grabarlo para compartirlo en redes sociales, aumentando así la burla. Esto no puede ser una fórmula aceptable de entretenimiento juvenil.

Algo hacemos mal en nuestra sociedad si el respeto a la persona mayor no solo no se valora, sino que se cuestiona abiertamente. Algo hacemos mal si no vemos a la persona antes que al mayor. Porque ¿dónde quedan los valores cívicos sobre los que se sustenta la convivencia?, ¿dónde quedan los principios básicos de atención y cuidado del más débil?, ¿dónde queda el respeto a nuestros mayores y a su sacrificio?

También podemos seguir reflexionando acerca de dónde queda la práctica de la empatía, tan necesaria para poder vivir en armonía. Y dónde queda ponerse en la piel del otro para entender lo que piensa, lo que siente o sufre. ¿Y si el anciano hubiera sido su abuelo? Vamos más allá y lanzamos otra pregunta... ¿Cómo se esperan estos jóvenes ser atendidos cuando ellos lleguen a esa edad, si la naturaleza y la vida se lo conceden?

Nos hacemos éstas y mil preguntas más, pero lo más importante es que les demos respuesta. Sólo se puede contestar y afrontar este penoso episodio desde la educación, la formación integral de la persona o la construcción de una sociedad fuerte en sus valores básicos de convivencia.

¿Tenemos claro qué es lo que hacemos en nuestras casas?, ¿cómo atendemos y tratamos a nuestros mayores en nuestros hogares? Nos preocupa cómo es este cuidado en público y, sobre todo, cómo lo hacemos en privado.

Respeto, afecto y cuidados dignos. No existe otra fórmula.

Cuando una sociedad mira a otro lado ante estos hechos, intentando restarle importancia o justificándolos, sólo alimenta su putrefacción.

Desde LARES La Rioja invitamos a los jóvenes riojanos a acercarse a nuestras residencias para conocer a nuestros mayores e invertir parte de su tiempo libre en acompañarles. Pueden dar un paseo con ellos o participar en una buena partida de mus. También les emplazamos a que hagan una visita a sus abuelos en casa, si es posible; sentarse con ellos en una terraza y escuchar la importante riqueza cultural que se puede aprender conversando con ellos.

Al fin y al cabo, la suma de los actos individuales, por insignificantes que sean, nos terminan definiendo como sociedad. Por eso es tan importante enfrentarse a actos como el del ataque a esta persona mayor y darles una respuesta.

Y si ellos no son capaces de hacerlo, que el sistema les invite a hacerlo. A ellos y a otros tantos jóvenes que, como ellos, están expuestos a una pérdida global de valores.

Que tomen ejemplo de los muchos jóvenes comprometidos que llenan esta tierra. Jóvenes solidarios, generosos y, sobre todo, de buen corazón.

Las personas mayores no son nuestro pasado, son nuestro presente.

Nuestros mayores son nuestro mejor patrimonio. Cuidémoslo entre todos.