Ese otro gran río

El pasado 4 de junio disfruté escuchando las intervenciones incluidas dentro del Foro del Ebro organizado por Diario LA RIOJA. De entrada, mi enhorabuena al ... periódico por la iniciativa. Sin embargo, como natural del Camero Nuevo y usuario también del parque del Iregua como logroñés, me quedé sorprendido de que no hubiese referencias al segundo gran río de la capital.

Y digo gran río, porque resulta que en los meses de julio y agosto, cuando el Ebro a su paso por Logroño lleva unos 50-60 metros cúbicos por segundo, el Iregua aumenta el solito su volumen en 10 e incluso hasta 14 metros cúbicos. O lo que es igual: un 20% de todo el caudal del Ebro es aportado por el Iregua.

Y digo también gran río, porque sus aguas nos dan de beber al 70% de los riojanos, ni más ni menos. Con un agua de gran calidad, por cierto.

Partiendo de estas premisas, considero que el Iregua se merece una mirada específica y unas propuestas de futuro no solo en Logroño, sino también a lo largo de todo su recorrido. No soy experto en aprovechamiento de los recursos hídricos, pero me permito apuntar alguna recomendación/propuesta por si a los representantes de la CHE, del Gobierno de La Rioja, de la asociación de municipios Las 13 Villas (en Camero Nuevo) o del Ayuntamiento de Logroño les puede resultar de interés.

Comencemos en la cabecera del río. ¿Qué tiene que pasar para que se produzca el aprovechamiento hidroeléctrico a pie de las presas de Pajares y Ortigosa? Ya en los años 90 del siglo pasado cayó en mis manos un libro, encargado por la CHE, que señalaba la viabilidad económica de dichos aprovechamientos. Si a otras instancias no les parece oportuno, puede ser bueno que los alcaldes de Las 13 Villas pidan al Ejecutivo central, a través del presidente riojano, que en esas reuniones en las que se piden trenes e infraestructuras también se reclame la cesión a La Rioja de esos aprovechamientos hidroeléctricos para ser explotados por una sociedad para el desarrollo del Camero Nuevo con los ingresos generados por la electricidad. Desconozco los datos actuales de viabilidad económica, pero son proyectos que entran de lleno en líneas de desarrollo sostenible de todo tipo de ayudas nacionales y europeas y que, desde luego, resultaban ya rentables en el estudio de los años 90.

También en relación a la cabecera del río, en la misma publicación antes mencionada se contemplaba un tercer aprovechamiento del Iregua mediante un canal que lleve el agua desde la salida del embalse de Pajares a la altura del puente del Toyo a las afueras de Villoslada, habiendo un desnivel de 100 metros de caída del agua para generar energía. Pero es que, además, si importante es el salto del agua por los ingresos que generaría, más aún lo son dos efectos generados gracias a esa agua. El primero, llevarla al embalse de Ortigosa, teniendo un nuevo aprovechamiento hidroeléctrico y, asimismo, poder mantener durante más tiempo el alto el nivel del embalse en el Club Náutico de El Rasillo para su uso deportivo. Y si esos efectos son impactantes positivamente, mucho más lo es el de quitar agua desde la salida del embalse de Pajares, hasta Villanueva, logrando así recuperar y renaturalizar las condiciones de vida del río en ese tramo, pues el embalse de Pajares puede soltar en julio y agosto hasta 5 o más metros cúbicos por segundo de un agua muy, muy fría, lo cual impide la vida de la pequeña flora y fauna del río que luego alimenta a la fauna de peces. Quitar 2 o 3 metros por segundo hacia el Toyo en Villoslada devolverá la vida perdida a al menos ese tramo del río y permitirá a las personas volver a disfrutar del río en julio y agosto sin ese exceso de caudal y agua fría.

Asimismo, en Logroño y el resto de la parte baja del río sería factible que una vez completadas las obras del colector de saneamiento que se están ejecutando y van a evitar los vertidos desde los municipios próximos a la capital, nos dejen un río con una excelente calidad del agua, en el que poder acondicionar zonas de baño al lado del cauce, pero separadas por la velocidad de un caudal de 10 metros por segundo en julio y agosto. Un escenario que debería contemplar el acondicionamiento de una especie de canal/tobogán de 100 o 200 metros de longitud, separando unos metros cúbicos de agua de la media que baja en esas fechas, habilitando además un paseo o diferentes accesos a la orilla del río directamente. En definitiva, es importante que volvamos al Ebro, pero también no olvidemos al río que nos da el agua que bebemos y con la que nos lavamos cada día: el Iregua.