San Mateo, de sábado a sábado

Entiendo muy bien a todos los vecinos, comerciantes, padres y algún político que prefieren unos San Mateos cortos pero intensos, o lo que es lo mismo, del 20 a 26 de septiembre. Lo entiendo porque para todos ellos es más sencillo, barato, cómodo y menos molesto, pero me gustaría que escucharan o leyeran (en este caso) algunas consecuencias de su preferencia y opinión.

En primer lugar y como gran protagonista, está el dinero, y esto puede sonar avaro, pero no lo es tanto si pensamos en la necesidad de ese dinero o en su reparto. Cuando San Mateo se ha celebrado del 20 al 26, la repercusión económica en el sector servicios (hoteles, bares, restaurantes, heladerías, taxis, etc...) ha sido el 50% menor que cuando se ha celebrado de sábado a sábado. Eso es una realidad. Y muchos pensaréis: ¡pues que se fastidien! Pero quiero puntualizar que ese dinero es cada año más vital para muchos negocios y quiero hacerlo con datos.

Muchos ponéis como ejemplo San Fermín, ¡vaya ejemplo! «San Fermín siempre es el 7 de julio..., ¡caiga como caiga!». Solo un dato al respecto, a San Fermin acuden dos millones de personas en una semana, a toda La Rioja acudieron casi 800.000 en un año entero.

Progresivamente, los meses de julio y agosto, especialmente en Logroño, van siendo un completo desastre para cada vez más negocios del sector servicios y estos esperan con ansia el mes de septiembre, y sobre todo las fiestas mateas, para ponerse al día en pagos y aportar oxígeno al negocio. En muchos casos San Mateo supone más del 20% de la facturación anual.

Además, a los que piensan que ese dinero que entra por un lado se les va por otro (comerciantes), me gustaría hacerles ver que los miles de personas y empresarios logroñeses que trabajan más en fiestas, luego gastan ese dinero en sus comercios. Lo que no se pueden gastar es lo que no ganan. Cerrar la entrada de ese dinero, quitando un fin de semana de fiestas, es empobrecer más la ciudad, algo que veo incoherente viniendo de un comerciante (no digamos ya de un hostelero).

Bueno, dinero aparte, la realidad que estos últimos tres San Mateos se ha apreciado una súper mejora progresiva de la calidad de las fiestas y sus actividades. Con el mismo presupuesto que hace 4 años y dos días más de fiestas, el Ayuntamiento ha empezado a contar y colaborar con más iniciativas privadas y asociaciones para así, entre todos, poder crear un programa mucho más extenso y variado. Un ejemplo de los buenos resultados es la nueva zona peñas, que ha llenado casi 12 horas de programación diarias en este su tercer año de nuevo formato y creo que ha despegado, convirtiéndose en un punto de referencia de las fiestas.

La realidad de las fiestas durante los años en que se celebraban del 20 al 26, en mi opinión, es que funcionaban realmente dos días: el chupinazo y el sábado que incluyeran... El resto de los días veíamos degustaciones vacías, actividades solapadas y se notaba muchísimo la escapada general de los logroñeses a Salou, etc.

Mi conclusión es que las fiestas de sábado a sábado son una formula perfecta que enriquece la ciudad, potencia las visitas externas y genera más trabajo.

Que, bajando la intensidad los días de entre semana, tampoco tienen tanta repercusión negativa en los sectores que se oponen ( vecinos, comercios, etc.).

Que adelantándolas unos días en muchas ocasiones conseguimos salvar las fiestas ya que cerca del 21 o 22 de septiembre generalmente cambia el tiempo (como este año), y de repente pasamos de sol, a frío y lluvia... No necesito explicar nada sobre las diferencias entre unas fiestas con sol y calor o unas con frío y pasadas por agua.

Y no me puedo olvidar de ponerle voz también a los miles de logroñeses que trabajan fuera de Logroño (Viana, Agoncillo, etc.) y que no pueden participar en el día del chupinazo por no tener fiesta el día 20.