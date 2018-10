De no matarlos/as...

Cuando se dan por perdidas reprimendas, moralinas, juicios y condenas a quien ofende y desacata las buenas maneras salta al aire el lastimero lamento popular: «Es que ya, de no matarlos...» Eso no se puede hacer por mucha gana que se tenga. Así que ajo y agua. Ajados y aguados estamos en este país -y en unos cien más- ante la sobredosis y avasallamiento de cargos y carguetes que se tiran en plancha sobre prevaricaciones, cohechos, malversaciones, fraudes, comisiones y presentes de alto coste. Son de aquí, de derechas, de allá, de izquierdas, del equinoccio, del quinto pino. De todo lado y pelaje hay en la viña del señor Alí Babá.

¿Hasta qué punto se puede expresar públicamente ese soterrado impulso de matarlas/os? Hay que medir mucho las palabras porque si un ciudadano se encorajina y se pasa de rosca, dado que el odio es delito, puede quedar con la lengua y demás elementos corporales al aire, al margen de la ley y sin rap que lo acompañe. ¿Cuánta distancia hay entre la palabra aversión y la palabra odio? Entre decir «este cochino financiero -Rato, por ejemplo- merece la cárcel» (ya va para allá, qué mala pata) o decir «este cochino socialista -Serra, por ejemplo- merece la cárcel», que, previsiblemente, pata negra, no va a pisar (dicho sea con muchisísimo respeto, que ando escasa de fuerzas para convivir una temporadita con el espíritu de doña Concepción Arenal). No es lo mismo forrarse a cargo de nómina, primas, bonus, malus y sobresueldos, sellados y firmados por una caja de ahorros abocada a la quiebra que sacarle jugo negro a un mínimo cuadrángulo plastificado. El que no vea la diferencia es que está podrido de prejuicios y manías persecutorias.

¿Qué distancia hay entre la manía justiciera, la aplicación de la ley en toda su dureza e imparcialidad, y el odio puro y duro que pide venganza por el desconsuelo que esta banda de venerables pecadores ha derramado sobre las ilusiones del pasado «transicional»? ¿Es odio lo de cochinos cuando todo el mundo sabe que el cochino es un noble animal, de patas con denominación de origen, que hasta embarrado y embellotado a punto de obesidad morbosa ofrece todo su ser en provecho ajeno? ¿Existe algún artiodáctilo de esta familia, gris casi negro, que se meriende pa él solo el gamellón comunitario ante la pasividad e incluso aplauso de los demás comensales? Quiá, si lo intenta, se lo comen vivo, aunque los enchironen por odio. «Es que de no matarlo...» (Que lo matan, habitualmente los bípedos no veganos)

Cada día hay un encausado nuevo. La cuenta la vieja da unos 1.500 políticos enjuiciados y unos 100 condenados. La cuenta oficial señala que hay 445.500 políticos. O sea, un granito de arena negra en una resplandeciente playa. Los políticos, en su inmensa mayoría personas trabajadoras, honradas, con altas miras como administradores del común, se están ganando un odio que ninguna ley puede reprimir si no logran erradicar a tiempo sus garbanzos negros, con la ley y sublimando el arrebato «de no matarlos...» Porque es odioso que toda esta panda de pollas (de corral) y pollos (de corral), que comen cinco veces al día, manejan dos coches, llevan los hijos a colegios privados y se dan un par de cruceros al año sucumban, con gusto, a la avaricia más cínica y descarada.