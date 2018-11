Matanza de odio Domingo, 4 noviembre 2018, 22:26

El asesinato de once personas en una sinagoga de Pittsburgh constituye un crimen de odio tan atroz que Estados Unidos no puede remitirse a las consideraciones de su presidente. Quien perpetró la matanza no es un «maníaco» sin más, como quiso despachar la tragedia Donald Trump. El antisemitismo extremo segó el sábado la vida de once personas, precisamente cuando se encontraban en el ejercicio de su creencia religiosa. Pero el ataque de Pittsburgh no solo es la expresión del odio hacia los judíos; es el reflejo de un país descompuesto por la intolerancia y el enconamiento que fomenta su propio presidente, alentando el supremacismo para una parte de los estadounidenses. El inquilino de la Casa Blanca nunca se hace responsable de sus palabras y de sus actos. Pero no es el antisemitismo lo que crece en Estados Unidos; es el odio hacia el diferente en un país esencialmente diverso y abierto.