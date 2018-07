Marine Eraville no nació con un pan bajo el brazo. La mano que le repartió la vida al nacer fue bien distinta: un corazón que no funcionaba, y que la iba matando poco a poco desde que era un bebé.

En ella, sin embargo, obró un milagro que no tiene nada de milagroso, sino más bien de científico: con solo dos añitos recibió un corazón nuevo. Imagínense ustedes un cuerpecito de dos años, y la suma de saber, habilidad, técnica y recursos que es necesaria para hacer un trasplante de corazón dentro de él.

Marine salió adelante, pues, gracias a la ciencia médica. Aprovechó su corazón nuevo a modo, y hasta ganó campeonatos para trasplantados en medio mundo.

Hace unos días, sin embargo, Marine murió. Tenía 16 años, y se la llevó por delante... un sarampión.

Sí, lo sé. Suena ridículo: el sarampión, una enfermedad que parecía erradicada gracias a las vacunas.

Pues no es así. Marine, por culpa de su corazón trasplantado, no podía ser vacunada. Hay mucha gente así, niños que no pueden vacunarse por problemas serios de inmunodeficiencia. Para ellos, la esperanza es lo que se llama «inmunidad de grupo». O sea, que el resto de la gente sí esté vacunada, y no puedan así transmitirle esas enfermedades.

Ocurre que Francia, la ilustrada Francia, es la capital mundial de los antivacunas. Y que la tasa de vacunación es decreciente: hasta el 27% de los padres declara que no vacuna a sus hijos. Son idiotas, y lo serían sólo por poner en peligro a su prole. Pero esa decisión irracional, criminal y acientífica mata a gente. Gente como Marine Eraville.