Gaza: sabemos lo que está pasando

Qué inocente e ingenuo parece eso ahora. Lo que está sucediendo en Gaza lo sabemos. Estamos viendo imágenes en directo de los bombardeos. De los ... cadáveres. Niños mutilados. Los estragos de la hambruna y las enfermedades que están matando a quienes sobreviven a las bombas. Y qué poco se está haciendo. La comunidad internacional está paralizada. La masacre en el concierto contra la ciudadanía israelí es un crimen atroz innegable. Pero la respuesta de Israel es inhumana e inaceptable. Bien es cierto que vivimos un momento de debilitamiento de las organizaciones e instituciones internacionales. Trump y Putin cruzan a diario las líneas rojas con impunidad y el tablero mundial se ha quedado sin reglas. La diplomacia y las relaciones internacionales tal y como las conocíamos parecen ahora vestigios exóticos e inútiles. Pero aún así hay que intentarlo. Hay que alzar la voz con más fuerza para parar este genocidio. Y ello no significa en absoluto echarse en brazos de Hamás o del yihadismo. Rompamos la baraja de la polarización a la que nos abocan y pongamos la humanidad por encima de todo ello.

Hace un mes, todas esas novelas, series y películas de las que hablaba se volvieron reales con un wasap de mi amigo Emmanuel. De la ficción a una historia de carne y hueso. En concreto, la de Gabriel Tellechea, su abuelo materno. En el wasap me compartía un reportaje de la televisión pública francesa, France 3, retransmitiendo el homenaje que le habían hecho a su abuelo en San Juan de Luz. Así me enteré de que Gabriel Tellechea fue miembro de la Resistencia francesa, bajo el seudónimo de 'Ramsés'. Que fue encarcelado en Burdeos en diciembre de 1943 por la Gestapo y deportado a Buchenwald en el 44, de donde nunca regresó.

Su hija, Gaby, madre de Emmanuel, lleva veinte años tratando de reconstruir su historia para que el nombre de su padre no caiga en el olvido. Tras su investigación, creen que Gabriel pudo morir en las tristemente famosas marchas de la muerte. Esas evacuaciones masivas de los campos de concentración nazis, llevadas a cabo ante la llegada inminente de los estadounidenses, en el caso de Buchenwald. Un tercio de los 30.000 prisioneros obligados a 'marchar' de Buchenwald en abril del 45 murieron. De frío, inanición o ejecutados.

Me gusta que en las películas de temática nazi haya una historia de amor y que, aunque difícil y poco verosímil, acaben bien al menos para los protagonistas. Que los rusos o los americanos lleguen a tiempo. No fue así para Gabriel Tellechea. En la vida real, el heroísmo no suele tener música épica ni recompensa. Su mujer, embarazada de Gaby cuando detuvieron a su marido, desconocía la actividad secreta de este y vivió toda esa situación casi como una traición y su desvalimiento posterior cuando se quedó sola y con grandes dificultades para salir adelante, como una vergüenza. Sin embargo, esa ignorancia probablemente le salvó la vida cuando ella también fue interrogada. El homenaje del 27 de abril en San Juan de Luz ayuda a su hija, Gaby Clerc-Tellechea, a tener algo de paz y a restituir la memoria de un padre al que no conoció, pero que siempre ha estado muy presente para ella.

Dudo que haya tanta atención, ficción y ensayo para lo sucedido en Gaza como lo ha habido con el genocidio judío. Pero el dolor, el desgarro y el sufrimiento son los mismos. Si no se frena, será nuestra vergüenza colectiva contemporánea. No sé dónde va a meter Europa tanta culpa. Y no podremos decir que no lo sabíamos.