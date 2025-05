Reconocimiento y mejora de la orientación en centros concertados

Siendo el sistema educativo de La Rioja una red en la que los centros concertados, sostenidos con fondos públicos, comparten la misión de garantizar a ... las familias una educación integral y de calidad, considero imprescindible visibilizar y poner en valor el papel clave que desempeñamos los orientadores de la red concertada en la atención a la diversidad y en la inclusión educativa.

Desde la implantación de la Logse en 1990, se estableció una ratio de una hora de atención por aula para el servicio de orientación. Han pasado más de 30 años, durante los cuales las funciones del orientador se han multiplicado, pero dicha dotación horaria no ha sido revisada en la concertada. Será en la LOE de 2006 cuando se potencie la figura del orientador como una figura transversal, presente desde la etapa de Infantil y con un papel de colaboración con todos los departamentos en todas las etapas del sistema educativo, dentro de un modelo más comprensivo e inclusivo. Sin embargo, aún quedan tramos por incorporar plenamente: Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Superior, y la franja de 0-3 años.

Actualmente, la realidad contrasta con las recomendaciones europeas, que establecen una ratio óptima de un orientador por cada 250 alumnos. En nuestros centros concertados, esta proporción está muy lejos de alcanzarse. La dotación habitual de una hora por aula es claramente insuficiente para asumir con calidad todas las funciones que hoy exige la orientación educativa. Se precisa claramente un aumento de recursos humanos que favorezcan claramente una atención serena a las complejas demandas de diversa índole tanto de los alumnos, profesores y familias. Poco tiene que ver aquella intervención de los orientadores con la creciente diversidad de alumnos y problemáticas que encontramos en el día a día en nuestros equipos de orientación.

La pandemia, además, ha dejado al descubierto la magnitud de los problemas socioemocionales que afectan a nuestro alumnado, y que exigen una intervención especializada, sostenida y cercana. Las demandas sociales se han incrementado significativamente. Si deseamos mantener los indicadores de éxito educativo, necesitamos continuar acompañando al alumnado en tramos decisivos: la orientación profesional en Bachillerato, el apoyo emocional en los CFGB, el desarrollo integral en la infancia, en primaria y el acompañamiento en la ESO.

La enseñanza pública ha recibido en los últimos años dotaciones que permiten, en muchos casos, contar con hasta tres orientadores en un IES. En la concertada, sin embargo, seguimos trabajando con recursos humanos muy limitados, aunque en esencia realizamos las mismas tareas incrementadas por su complejidad, con el mismo compromiso, y con la misma calidad.

En mi caso particular, llegué a La Rioja para trabajar en un gabinete privado y, poco después, fui contratada por el APA de un colegio concertado. Fueron las familias quienes, desde el primer momento, apostaron por la presencia de orientadores en los centros, conscientes de la importancia de nuestra labor. A día de hoy, seguimos contando con el respaldo de FERE, de los sindicatos y, por supuesto, de las propias familias. No puedo evitar pensar que, si todas las familias de la concertada salieran a la calle para defender el servicio de orientación, se conseguiría un cambio real. Los usuarios y destinatarios de nuestros servicios de orientación no están equivocados al demandar un servicio de calidad, humano y educativo de los problemas que afrontamos en los centros concertados desde la orientación.

Considero también urgente y justa la equiparación salarial de los orientadores de todas las etapas, ya que actualmente persiste una discriminación hacia los profesionales que trabajamos en Infantil y Primaria. Igualmente, es necesaria la incorporación de los maestros de Audición y Lenguaje (AL) en Secundaria, donde muchos alumnos continúan necesitando apoyos que, de no prestarse desde el sistema educativo, solo podrían recibir en el ámbito privado, algo no accesible para todas las familias.

En este contexto, la incorporación de nuevas figuras externas a los centros no resolvería los problemas actuales. Al contrario, añadiría más tareas de coordinación a los orientadores, sin abordar el núcleo real de la sobrecarga: la insuficiencia de recursos humanos y horarios.

Por todo lo expuesto, en el capítulo de recursos humanos, solicito a la Consejería de Educación una revisión urgente de la dotación horaria, de las condiciones laborales y del reconocimiento profesional del colectivo de orientadores en La Rioja, especialmente en la red concertada. Solo así podremos garantizar una orientación educativa de calidad, justa, equitativa y al servicio de las verdaderas necesidades del alumnado y de la sociedad.