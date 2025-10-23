LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entre visillos

Nos pueden robar

María Antonia San Felipe

María Antonia San Felipe

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:52

Tras lo ocurrido en el museo más grande del mundo ha quedado claro que robar como en las películas será una audacia pero no es ... difícil. En siete minutos uno de los tesoros del Louvre se esfumó. El mundo quedó boquiabierto y los franceses consternados. Unas horas después del robo, el gobernador del Banco de Francia, aseguraba que aunque «tradicionalmente Francia ha sido la locomotora de Europa, hoy es el último vagón». El robo es una metáfora del declive de su grandeur. La situación de Francia es alarmante también para Europa, el pesimismo ha activado la antipolítica y fortalecido a la ultraderecha nacionalista y antieuropea.

