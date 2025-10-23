Nos pueden robar

Tras lo ocurrido en el museo más grande del mundo ha quedado claro que robar como en las películas será una audacia pero no es ... difícil. En siete minutos uno de los tesoros del Louvre se esfumó. El mundo quedó boquiabierto y los franceses consternados. Unas horas después del robo, el gobernador del Banco de Francia, aseguraba que aunque «tradicionalmente Francia ha sido la locomotora de Europa, hoy es el último vagón». El robo es una metáfora del declive de su grandeur. La situación de Francia es alarmante también para Europa, el pesimismo ha activado la antipolítica y fortalecido a la ultraderecha nacionalista y antieuropea.

Los hechos no pueden cambiarse pero se deben sacar lecciones de las dificultades. En el mundo de hoy todo ocurre a tanta velocidad que no es fácil asimilar los cambios. En tiempos remotos y en no tan lejanos, las novedades llegaban despacio y era posible adaptarse pero ahora en un suspiro lo que ayer sirvió ya no sirve hoy. Lo que parecía inmutable, verdadero, teñido de esa estabilidad que nos daba seguridad y esperanza puede derrumbarse en segundos. Ahora la eternidad son minutos. Hoy podemos coleccionar eternidades, como en el cuento del Principito que en su pequeño planeta podía ver cientos de amaneceres y de atardeceres en un día de los nuestros.

¡Es todo tan efímero! Ni dos semanas hace que se firmó, a bombo y platillo, una un Plan para Gaza que, según las exageraciones del emperador Trump, traería una paz estable, duradera y eterna. Hoy sólo se habla del alto el fuego, más bien de su incumplimiento. Gaza sigue siendo bombardeada, la ayuda entra cuando Netanyahu quiere y el Parlamento de Israel ha aprobado anexionarse Cisjordania. Es decir, una paz eterna que duró unas horas hoy y otras, quizá mañana. En España muchos creen que los derechos conseguidos desde la llegada de la democracia: sanidad universal gratuita, acceso a la educación, derecho al aborto, libertades... son algo eterno. Se equivocan, pues todo puede ser robado.

Desde que el mundo es mundo, los poetas idearon metáforas para ayudarnos a entenderlo. Así, el ex primer ministro italiano, Matteo Renzi, aunque no sea un poeta, con una atinada reflexión ha construido una metáfora de Europa con el robo de las joyas napoleónicas del Louvre. «Tenemos lo mejor del mundo, pero nos da igual, y en siete minutos te lo pueden robar. Esto es exactamente lo que pasó con los valores europeos», dijo en Barcelona, en el foro World In Progress. Así es, la alianza de la ultraderecha antieuropea y un Trump que odia tanto a Europa que quiere humillarla camina hacia el éxito. Si ganan los gobiernos nacionales dinamitarán Europa y, con ella, todo lo que creemos eterno. Si no lo defendemos, nos pueden robar lo conseguido, cuando sea irremediable sabremos el verdadero valor de lo perdido.