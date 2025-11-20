LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entre visillos

Cara al sol

María Antonia San Felipe

María Antonia San Felipe

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:32

Comenta

Me sorprende que, medio siglo después de que Franco muriera en su cama, algunos crean que tras el entierro floreció la democracia como las setas ... en temporada. Las cortes franquistas restauraron la monarquía en Juan Carlos I pero la democracia aún tardó en llegar. Incluso tras la aprobación de la Constitución de 1978 hubo riesgo cierto de que el cambio se frustrara. El golpe de estado de 1981, cuyo protagonista más mediático fue Antonio Tejero, es la demostración de la resistencia de las dictaduras a transformarse en democracias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  4. 4 Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días
  5. 5

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  6. 6 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  7. 7

    «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»
  8. 8 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cara al sol