Me sorprende que, medio siglo después de que Franco muriera en su cama, algunos crean que tras el entierro floreció la democracia como las setas ... en temporada. Las cortes franquistas restauraron la monarquía en Juan Carlos I pero la democracia aún tardó en llegar. Incluso tras la aprobación de la Constitución de 1978 hubo riesgo cierto de que el cambio se frustrara. El golpe de estado de 1981, cuyo protagonista más mediático fue Antonio Tejero, es la demostración de la resistencia de las dictaduras a transformarse en democracias.

No será perfecta la democracia pero sostener que la dictadura franquista fue más beneficiosa para los españoles es, sin dudarlo, mentira. Según las encuestas, crece el número de jóvenes que creen que, a veces, una dictadura es preferible a una democracia. ¡Qué inocentes! Cuando veo a jóvenes cantando brazo en alto el Cara al sol, vitoreando a Franco y sosteniendo que con él se vivía mejor me tiembla el alma. Quienes han crecido en libertad desconocen lo que supone vivir sin ella. Hay un intento cada vez más exitoso de querer reescribir la historia. A la dictadura, es decir, a la supresión de todas/todas las libertades Franco sumó, con su famosa autarquía económica, la dictadura del hambre, de la cartilla de racionamiento, del pan negro y el tocino, de las tortillas sin huevo y el pan sin harina. Entre 1939 y 1946, es decir después de la guerra, al menos 50.000 personas fueron ejecutadas. Sin derechos civiles no se votaba, divorciarse o abortar era ilegal además de pecado, la homosexualidad un delito que podía llevarte a la cárcel tras unas 'merecidas' palizas, besarse en público conducía al cuartelillo y a la mujer a las garras del tétrico Patronato de Protección a la Mujer, quedarse embarazada sin tener marido te condenaba de por vida y, muchas veces, conducía a la prostitución. Una enfermedad grave podía arruinar familias porque la atención médica había que pagarla, la universidad era para las élites, la prensa libre no existía, se censuraba hasta el pensamiento y un largo etcétera de horrores. En los años cincuenta más de dos millones de españoles huyeron del hambre a Suiza y Alemania, la mitad ilegalmente.

El régimen decía que España era una, grande y libre pero la mentira afloró cuando por necesidades estratégicas de EE UU, Franco intercambió parte de soberanía por dinero para evitar el colapso económico de tan grandiosa España. Queridos jóvenes, las dictaduras no se eligen, se imponen y cuando los dictadores se han afirmado intentan perdurar hasta la muerte y el ciudadano sin derechos no puede pulsar el botón para cambiar de película como en la tele. ¡Ojo! Cuidado con invocar fantasmas del pasado porque pueden volver. Cuidemos lo que tenemos, mejor libertad y democracia que quemarse cara al sol en tan celestial paraíso.