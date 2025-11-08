LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Europa: ¿continente o contenido?

La voz que vuelve al escaño

María Andrés

María Andrés

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:39

Con 29 años ya llevaba cinco trabajando como funcionaria europea en Bruselas, especialista en comunicación. Cuando destinaron a mi pareja a una agencia europea en ... Bilbao, decidí pedir una excedencia: quería probar suerte en el sector privado vasco, aplicar todo lo aprendido en Europa. Una importante empresa familiar buscaba justo un perfil como el mío. Pasé todas las pruebas hasta quedar la primera, y en la entrevista final se unió la empresaria que dirigía el departamento donde yo iba trabajar. En un momento dado me miró sonriente y me preguntó si tenía pareja. Respondí que acababa de casarme. Fin del proceso.

