Volver al debate

Nos asfixiamos entre gente que cree tener absolutamente razón». Lo dijo Albert Camus mucho antes de que existiera el algoritmo de nuestras pantallas, antes de ... que el Congreso de los diputados retransmitiera en directo palabras diseñadas para una audiencia, antes de que Trump y Putin jugaran a héroes y villanos en Alaska.

Esta semana, el pleno del Parlamento Europeo se vistió de largo para celebrar su debate anual sobre el Estado de la Unión. En las cabezas de todos sobrevolaban aún los drones rusos abatidos por Polonia unas horas antes, con ayuda de la OTAN. Otra línea roja movida de sitio. Otra caja, la de la democracia europea, que estrecha sus costuras tratando de adaptarse a un nuevo mundo hostil y polarizado. La Historia llamaba paciente a la puerta del hemiciclo en Estrasburgo.

Y la respuesta llegó. «Europa está en combate. Un combate por nuestros valores y nuestras democracias. (...) Este debe ser el momento de la independencia de Europa. (...) Europa defenderá cada centímetro cuadrado de su territorio». Contundente, belicista y tenaz, así fue el discurso de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Respondió además con una nueva hoja de ruta (la enésima) para endurecer nuestra posición frente a Rusia: vigilancia espacial en tiempo real «para que ningún movimiento de fuerzas pase desapercibido», un muro antidrones en el Este, y una política de defensa europea que, por primera vez, se financia, se coordina, se consolida.

Una parte del hemiciclo escuchaba a la presidenta vestida de color rojo, marcando otra simbólica línea de basta ya ante la situación en Gaza. Los silencios hablan y las palabras pesan ante el micrófono. La conservadora alemana evitó utilizar el término «genocidio», pero sí se atrevió a romper el silencio tácito anterior, provocado por un desacuerdo feroz en las relaciones de los Veintisiete con Israel. «Lo que está sucediendo en Gaza ha sacudido la conciencia del mundo. Personas asesinadas mientras piden comida. Madres que sostienen niños sin vida. La hambruna provocada por el hombre nunca puede ser un arma de guerra».

Subrayó su denuncia –lo contrario sería papel mojado– con el anuncio de un bloqueo comercial del acuerdo UE con Israel, con sanciones a ministros extremistas o colonos violentos, y con la creación de un grupo de donantes internacionales para la reconstrucción de Gaza. Aplaudieron al final ambos lados del hemiciclo. Europa, una vez más, a la búsqueda de un consenso dificilísimo –el de plantar cara a la masacre y defender los valores europeos ante un aliado con rédito histórico, sin caer por ello rehenes de la narrativa antisemita–. Introduciendo con valentía matices donde otros solo plantean sembrar banderas. Y hoteles de lujo.

A Estrasburgo esta semana viajamos con un grupo de periodistas españoles que habitualmente cubren como corresponsales el Congreso en Madrid. Escuchando a eurodiputados españoles debatir de manera constructiva en los off the record, y ocasionalmente darse la razón entre partidos opuestos... no salían de su asombro.

Hoy podemos tomarnos un Rioja en una taberna alsaciana y hablar de Gaza, de Ucrania, de EE UU. Del reto de la competitividad, la inmigración o el clima. Podemos combatir ferozmente el cuestionamiento racial de Charlie Kirk y condenar con la misma fuerza su asesinato. En este nuevo mundo de certezas en negrita y verdades alternativas, resulta que lo radical es atreverse a buscar el matiz. ¿Y si la democracia era esto?