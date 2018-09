Desde la marginalidad hasta la autoafirmación

La voz de la mujer siempre ha sido una constante poética desde los orígenes de la humanidad. Se ha constituido como un testimonio veraz de la necesidad de explicar el mundo desde la otredad de esa 'otra' visión femenina. En términos absolutos, tan diferente y tan cercana a la vez a la perspectiva de la masculinidad. Ha recorrido, así, un camino, tortuoso a veces, que resume la evolución y la asimilación de la mujer y su aliento poético desde posiciones de marginalidad en la vida pública hasta la progresiva conquista de su relevancia y su protagonismo en las estructuras sociales del mundo moderno, desempeñando ahora mismo un papel y un rol de complementariedad y de igualdad con sus homólogos masculinos, a través de la asunción de la posición igualitaria de pleno derecho de mujeres y hombres.

Desde una perspectiva historicista, y echando la vista atrás hacia las primeras manifestaciones de rudimentarias escrituras (pues la oralidad no tiene hasta muy tarde presencia documental), la posición de la mujer con respecto a la poesía ha tenido siempre una presencia satélite y secundaria frente al tradicional dominio masculino, responsable este último para la posteridad de una visión de lo que le rodea hecha a su imagen y semejanza. Salvo en unas pocas culturas (que podrían contarse con los dedos de una mano), el acceso de la mujer a la escritura, como acto en sí de creación artística, se ha visto siempre como algo secundario desde las estructuras de la pertenencia y predominio sociales.

El arraigo de esta idea de supremacía de lo masculino ha pesado mucho a lo largo de los siglos en la consideración de la propia mujer como creadora y cultivadora de mundos poéticos. Subsistía la idea de que la ocupación poética no pertenecía al ámbito femenino, que quedaba relegado a otras labores más prosaicas y necesarias para la supervivencia de la especie. Pero siempre ha existido mujeres particulares, luchadoras incansables en contra de las leyes y las costumbres no escritas, que han huido del estereotipo general y han combatido el sistema heredado e impuesto del patriarcado para hacer oír su voz lírica por encima de los convencionalismos sociales y de la incomprensión de las propias mujeres. Se les puede considerar verdaderas pioneras en las corrientes sociales de emancipación de la mujer.

Su mérito no reside solo en ser la punta de lanza de una reivindicación que linda con los principios de la justicia natural, sino que desde una perspectiva valorativa de su obra creativa han ayudado a comprender mejor con su poesía los grandes misterios de la vida y los secretos arcanos del ser humano como ser arrojado a la existencia, y ser al fin y al cabo donde no es esencial la división de sexos. Es más, la historia de la literatura corrobora de manera clara y explícita que las inquietudes de mujeres y hombres enfrentados a la creación poética es, en muchos casos, la misma; que el mundo, y sus grandezas y miserias, concitan en ellos los mismos gritos de dolor y de alegría. Aunque también es cierto que la visión femenina ofrece otros matices y otros intereses como resultado de preocupaciones específicas y también como consecuencia de una mirada más penetrante que la masculina en muchos aspectos. Pero en el fondo no se trata realmente de dividir el quehacer poético en dos miradas como la masculina y la femenina, a veces complementarias, a veces opuestas, sino de entender que la composición del mundo y de todo lo que le rodea tiene tanto de femenino como de masculino.

Es más, todo parte de la convicción de que no hay naturalezas puras, sino que todo participa de una misma composición espurio que obliga a la complementariedad de ambos sexos y a su imbricación en todo lo que palpita sobre la tierra. Pues, de nuevo lo importante es subrayar la idea de que ambos sexos permiten visiones diferentes del mundo que les rodea precisamente porque ese mundo está conformado, insisto, de una base femenina y otra masculina. En el fondo, volvemos a repetir la idea, la existencia de entidades plenamente situadas en lo femenino o en lo masculino es una pura utopía que no se corresponde con la realidad, pues resulta más poco real la visión separada del mundo.

En suma, su aplicación a la perspectiva literaria -en concreto al ámbito poético-, que tiene un amplio recorrido que va desde las jarchas hasta los ejemplos más cercanos de la poesía actual, representa una visión necesaria del mundo, poniendo de relieve pliegues, recodos escondidos, afinidades culturales que guardan relación con valores y motivaciones diferentes a los desempeñados tradicionalmente por el género masculino.

Estas y otras cuestiones relacionadas con el universo poético femenino serán objeto de discusión en el Curso de Verano: 'Lírica Femenina: desde la marginalidad hasta la autoafirmación', que tendrá lugar en Calahorra, en la ermita de la Concepción, desde hoy, día 11, hasta el 13 de septiembre próximo.