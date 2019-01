Maquillaje en el PP Sábado, 5 enero 2019, 00:12

El arabesco con el que el PP quiso engalanar ayer la designación de Cuca Gamarra como candidata a la Alcaldía de Logroño no logra ocultar en su pretendida espesura la agrura con que se coció entre bastidores la pócima que ha resucitado a la ahora alcaldesa para auparla de nuevo al cuadrilátero de la confrontación electoral. Un ring del que se la tenía por descabalgada después de quedar noqueada en el congreso popular de abril del 2017. Mas llegó Casado y mandó a parar en lo que no puede sino interpretarse como una desautorización al presidente del partido y presunto vencedor en la cuita de Riojafórum. Desautorización con sonrisas, pero desautorización en toda regla. Cuca Gamarra, aun a costa de incumplir el compromiso que firmó con Ciudadanos, aun a Costa de saberse no respaldada por la cúpula de su partido en La Rioja, volverá a encabezar la plancha de Logroño del PP gracias a una decisión de su presidente nacional que puede maquillar las desavenencias internas de su partido pero que no resuelve la mar de fondo que lo erosiona sin compasión.