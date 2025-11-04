LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El análisis

Del sombrero

Manuel Ruiz Hernández

Manuel Ruiz Hernández

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:04

Comenta

En enología se conoce por 'sombrero' el estrato de hollejos de uvas que flota sobre el mosto una vez encubada la uva despalillada para hacer ... vino tinto. Si estrujamos entre los dedos una baya de uva tinta, ocurre que: 1) Se rasga el hollejo y caen gotas de mosto, que se conoce como mosto virgen 2) Cae una masa de pulpa que contiene las semillas; lo llamamos pulpas globosas 3) Nos queda entre los dedos el hollejo sin líquido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  2. 2 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  3. 3 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  4. 4 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  5. 5

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  6. 6 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  7. 7 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  8. 8 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer
  9. 9 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  10. 10 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Del sombrero