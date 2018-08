No hay nada bueno en el fenómeno de los manteros. No es bueno que existan, no es bueno quién se enriquece de ellos, no es bueno para los comerciantes, ni lo es para sus clientes; y no, no es bueno que haya quien los utilice al antojo del interés político de corto recorrido.

No creo que ser mantero sea bueno para los propios manteros, que acaban siendo un engranaje, el más débil, en una red de explotación, falsificación y tráfico ilegal. Y porque así sólo subsisten al margen de la ley, y no es verdad que eso sea lo único que pueden hacer: la enorme mayoría de los emigrantes hace otra cosa, sin dedicarse a un negocio ilegal que enriquece a otros, ésos que no pisan la acera. Así que no, no creo que quienes se compadezcan de los manteros (lo cual es humano) obren bien proponiendo manga ancha. Sólo alfombran la explotación con sus buenas intenciones.

No es bueno para los comerciantes, claro. Pero no es bueno para los consumidores, que al comprar esas falsificaciones sólo alientan una industria de miles de millones de euros que no paga impuestos, no respeta la propiedad intelectual y se forra imitando ilegalmente lo que otros han creado con mucho esfuerzo e inversión.

Y no, no es bueno que haya manteros porque al ser tan visibles se prestan demasiado a politiqueo de la peor estofa. El de los que alientan ese espejismo de la invasión migrante (que los números no corroboran), pero también el de los que creen que la ley es algo moldeable y que se puede incumplir si ofende a nuestro buenismo.

Compadezco a los manteros, pero no: no es bueno que estén ahí. Para nadie.