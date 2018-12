DE LO MALO LO PEOR

El 'shock' del Gobierno nos ha traído la peor de las consecuencias que podíamos esperar: poner en duda la inviolabilidad de su majestad el Rey, en la que estaban de acuerdo casi todos los republicanos. Precisamente esto ocurre cuando conmemoramos, que no es lo mismo que celebramos, el aniversario de la Constitución y Pedro Sánchez plantea cambiar y llevar el Presupuesto al Congreso para saber dónde están de verdad sus apoyos, para no confundirlos con los empujones. Después de la larga batalla de dieciocho horas no se ha llegado a ningún acuerdo, lo que también supone una forma de unanimidad. El Eurogrupo no está agrupado, mientras crece el malestar en el PSOE hasta convertirse en cabreo y Pedro Sánchez asegura que el Presupuesto llegará aunque se quede quieto.

Lo que llamamos centroderecha también está descentrado. ¿Cómo se miden sus apoyos? Las cuentas de enero se acercan por sus incontables pasos contados, pero lo peor dentro de lo malo es poner en duda la inviolabilidad del Rey que ha juntado a los que nunca se sintieron monárquicos. En la semana de celebración, Pedro Sánchez se propone cambiarla. Trata de medir sus apoyos sin que nadie le empuje. Los circundantes aliados, como su nombre indica, dependen de las circunstancias, que son malas tirando a pésimas. Hemos rebasado lo más arduo, pero nos queda el alojamiento del muerto. Moverlo del llamado Valle de los Caídos puede despertar a los otros muertos, incluso a los que no pueden descansar en paz con tanto traqueteo. El miedo al miedo es paralizante y hay que seguir adelante, aunque sea retrocediendo, que es una manera de moverse. Desgraciadamente la única, porque no hay otra.