La mala educación Viernes, 27 julio 2018, 21:34

Logroño amaneció ayer con los cristales de 22 marquesinas hechos añicos. Una banda se dedicó en la noche del jueves a destrozarlas utilizando algún tipo de bola, quizá unas simples canicas, como arma. La Policía cree tener ya identificados a los autores, lo que sería una muy buena noticia: conviene que estas fechorías no queden impunes y que los culpables se vean obligados cuando menos a pagar los destrozos con una buena multa de propina. Hoy las víctimas han sido las marquesinas, pero en otras ocasiones se han destrozado contenedores (57 el año pasado), papeleras (597) o se han ensuciado paredes y puertas con pintadas (1.073). En total, el Ayuntamiento de Logroño se gasta cada año más de un millón de euros en reparaciones y tareas de limpieza. Los actos vandálicos suponen un atentado contra la convivencia y frente a ellos no caben ni la pasividad ni la tolerancia. Cuidar los elementos urbanos (las calles, los parques, los jardines, el mobiliario) es una tarea que no solo compete a la Administración local: todos los ciudadanos deben implicarse en la labor.