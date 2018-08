De la Magdalena a Mónica Belucci

Ya lo decía Nerón, aquel emperador inteligente que por eso mismo hizo imprimir en piedra esta sentencia: «Los dioses proponen y mi esposa Popea dispone». Tenía pensado un servidor de ustedes pasar unas fiestas tranquilas en mi pueblo, las de la Magdalena y Santiago nada menos, con lo bien que me lo paso, mas se me cruzó una hernia de nada en la tripita y he debido ingresar en el hospital a vivir opíparamente una semana, aunque las he vivido con cierta envidia cierta (doblemente, sí, no es una errata).

Hallándome todavía moviéndome con gráciles y cuidadosos andares -por mor de los numerosos y delicados puntos- por la habitación y extendiendo mis desplazamientos al pasillo entre enfermeras, me llegó una fotografía de los referidos festejos en la que los cuatro nuevos gigantes de la comparsa de Viana se mostraban inclinados hacia la patrona de la ciudad, la Madalena, según la apelamos aquí, ante la colosal portada de la parroquia de Santa María de la Asunción. Y un montón de recuerdos se me echaron encima durante la vacación hospitalaria. ¿Cuándo los gigantes de mi pueblo, los héroes de mi infancia, habían tenido tal detalle para con una mujer tan interesante (lo digo por lo muchísimo que se ha popularizado su figura en medios variados), con lo poquísimo que se sabe de ella? Me hago esta reflexión tras haber escuchado decir a jóvenes paisanos portadores de su hermoso busto creado en Zaragoza en 1750 que algún sacerdote en los años cincuenta de la pasada centuria les ordenaba meter a la Patrona -con mayúscula- al templo de espaldas «porque había sido pecadora». Pues muy bien, pero yo me quedo con la pleitesía de estos actuales gigantes progresistas.

Han pasado siglos y, por lo que está documentado, la citada imagen plateada fue trasladada por sacerdotes de Santa María y San Pedro en alternancia anual; si el Ayuntamiento andaba enfurruñado con los curas, portaban la efigie los frailes de San Francisco. El siglo pasado conoció como acarreadores a los casados, de riguroso traje; con la industrialización vinieron los mozos, que en los años ochenta adoptaron el blanco y rojo. Desde los noventa soportan el busto las mujeres, cuatro en un principio, ocho posteriormente. Divinas de la fiesta.

La foto revelaba, además, el lugar histórico alrededor del cual se desarrollaba la ceremonia: la legendaria tumba de César Borgia. Sobre ella se inclinaba asimismo la giganta de la princesa navarra Carlota de Albrit, casada con el célebre guerrero, ambos figuras de la nueva comparsa. Para mayor información del lector, añado que Aitor Calleja, artesano del rostro de dicha princesa insertado en este artículo, lo ha copiado del de la actriz y modelo italiana Mónica Bellucci por no haber encontrado referencias fidedignas del semblante de la noble renacentista. Algunos lectores recordarán que Mónica Bellucci fue la Magdalena en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Cuánta mujer en poco corro y cuánto cunden.

La historia avanza: lo de mi hernia va a mejor, las chicas de Nieva han accedido al grupo de danzas y ánimo a las de la gaita de Cervera.