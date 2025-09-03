La N-111 y Pradillo

Pradillo ha celebrado estos días sus fiestas patronales. La culminación de estas es el retorno de la figura de la patrona hasta la ermita arropada ... por los danzantes al ritmo de la dulzaina y el tamboril. La ermita se encuentra a unos 500 metros del pueblo y, no hay ruta alternativa, se accede a través de la N-111 por lo que hay que solicitar el consabido permiso.

Durante décadas no hubo ningún problema, pero este año nos ha sido denegada en virtud de un decreto del gobierno por el que se prohibe cualquier manifestación que ocupe carreteras nacionales debido a la operación retorno. Al pedir explicaciones, a Tráfico y a la Delegación del Gobierno, las dos nos dan la misma respuesta. Que coincide con la 'operación retorno'. Siempre ha coincidido pues, debido a la despoblación nos hemos visto en la obligación de trasladar las fiestas al último fin de semana.

Que es una travesía peligrosa. Eso ya lo sabemos: muchos vehículos de los que por ella circulan no respetan el límite de velocidad. Llevamos años pidiendo medidas de seguridad pero, hasta el momento, solo hemos conseguido unos ineficaces 'dientes de dragón' y que la Guardia Civil ponga el radar una vez al año.

Que hemos pedido el permiso muy tarde es algo discutible. Más bien que debido a coincidir con un importante evento deportivo, la Guardia Civil no ha podido prever con tiempo este acto y carecía de efectivos para regular el tráfico. Quiero recordarle a la señora delegada que el año anterior sí es cierto que se cursó la solicitud con más antelación, pero no apareció la Guardia Civil, celebramos la procesión y nada pasó. Asombroso. Pensamos que ha habido una falta de voluntad por parte de las autoridades competentes. No creemos que haya habido un menosprecio hacia nuestras tradiciones y creencias, pero sí una fría indiferencia hacia ellas.