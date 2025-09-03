LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

La N-111 y Pradillo

Luis Mariano Pérez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:04

Pradillo ha celebrado estos días sus fiestas patronales. La culminación de estas es el retorno de la figura de la patrona hasta la ermita arropada ... por los danzantes al ritmo de la dulzaina y el tamboril. La ermita se encuentra a unos 500 metros del pueblo y, no hay ruta alternativa, se accede a través de la N-111 por lo que hay que solicitar el consabido permiso.

