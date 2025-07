Charlie Parker sigue enganchando

Comenta Compartir

Ya van 22 novelas con Charlie Parker como protagonista. ¿Qué se puede decir de nuevo? Poco y, sin embargo, es imposible que no se te ... vayan los ojos detrás de cada nuevo libro de la serie. A veces tienes la sensación de que esta historia ya la has leído pero no importa, y no es verdad, engancha de la misma manera.

Detective de lo sobrenatural. El protagonista tiene todos los rasgos de los detectives clásicos modernos, pensemos en Harry Boch del otro Connolly, Michael: antiguo policía que deja el cuerpo porque no ve que sirva para descubrir la verdad y aplicar justicia; odia que se abuse de los débiles; está rodeado de una serie de personajes que le ayudan y que viven al margen de la ley. En este caso, lo que lo hace especial es su relación con el mundo de lo sobrenatural y el mal. Todas sus novelas mezclan la parte de investigación clásica con elementos sobrenaturales enraizados en uno de los estados de Norteamérica con mayor número de historias sobrenaturales, Maine. No es de extrañar que Stephen King viva allí. Su caracterización de los personajes, tanto los débiles como los malvados, es uno de sus fuertes. Y lo es también el control de la trama, que nos engancha y lanza a la explosión de violencia y oscuridad final que nos deja esperando a la nueva entrega. Y así llevamos veinte años. La parte detectivesca aborda la desaparición de un niño, de la que todos acusan a su madre En este caso la parte detectivesca es la desaparición de un niño de la que todos acusan a su madre, con el consiguiente revuelo mediático y de búsqueda de réditos políticos. Lo sobrenatural es un espacio en el bosque en el que reina un ser del inframundo protegido por una familia y acosado por una horda de ultras cargados de armas. No conviene destripar cómo las dos tramas se unen y cómo chocan. Aparecen los mismos secundarios inimitables y las torturas sentimentales y espirituales que sufre el protagonista. ¿Quién da más?

