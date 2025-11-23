Resabiados y resentidos' es el título del nuevo libro de Manuel Cruz, uno de los ensayistas contemporáneos más brillantes con una larguísima trayectoria en el ... arte de analizar nuestra realidad y sus circunstancias desde el ojo de halcón que le otorga la solidez de sus puntos de partida y el ingenio de sus puntos de llegada. En su visión de gran angular confluyen el compromiso intelectual y social del pensador Manuel Sacristán y la propuesta humanista del maestro Emilio Lledó en la que el bienestar solo representa un peldaño más hacia el bienser que debemos construir sobre la memoria y el lenguaje para ser realizado como diálogo.

Suele el profesor Manuel Cruz referirse al dicho orteguiano de que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa bajando así, de forma sutil, la pelota desde el cielo de nuestra angustia contemporánea hasta el suelo de un posible sosiego actual, con el fin de preguntarnos si nuestras ilusiones se han agotado.

Aceptando el fracaso de las propuestas para darnos un mundo mejor, Manuel Cruz afirma que el problema no es que hagan falta utopías, sino que hacen falta horizontes. Una visión que camina en busca de esos posibles horizontes referenciales de la mano del añorado Eduardo Galeano. Porque fue el escritor uruguayo quien, además de decir que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, anunció la utopía como una búsqueda, tal vez sin término, de una manera poética y crítica a la par. Y lo hizo citando a Fernando Birri, el cineasta, director y actor argentino autor de la frase que equivocadamente se atribuye al propio Galeano: «La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar».

Desde que se anunció el fin de la historia, el fin de las alternativas al sistema capitalista e incluso el fin de la ciencia, vivimos una sensación de derrumbe que ya se expresaba en la pintada de una fachada durante las movilizaciones del Mayo del 68 francés. «Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo ya no me encuentro muy bien». Cunde la percepción de que ninguna de las grandes visiones dominantes del mundo ha logrado convertir sus ideales en realidad y que, al no disponer de las herramientas teóricas necesarias para entender la realidad social, tampoco encontramos la manera de relacionarnos con ella.

Resulta muy curiosa la etimología de las palabras que el autor ha elegido para el título de su libro. En primer lugar «resabio» hace referencia a la repetición de un sabor o a la adquisición de una costumbre generalmente mala que es el sentido que ha evolucionado hasta dar lugar al verbo «resabiar». Por su parte, la palabra «resentir» etimológicamente significa «volver a sentir», «sentir de nuevo» aunque con el tiempo su significado evolucionó para referirse a sufrir un daño o a experimentar un sentimiento de descontento o rencor hacia alguien.

Así que puede que la polisemia nos permita darnos cuenta de que, a veces, hasta las palabras ofrecen otras oportunidades, como es el caso, si quitamos ciertos prejuicios semánticos adquiridos y las tomamos en su sentido más original. Entonces podemos volver a repetirnos en el sabor y a sentir de nuevo.

Evidentemente, Manuel Cruz interpreta el resabio y el resentimiento como estados de ánimo colectivos evidenciando que el resentimiento, de alguna forma, flota en un ambiente de derrota puesto que estamos resabiados en el terreno del pensamiento y resentidos en el de su práctica, especialmente política.

Pero el resabio y el resentimiento que dan forma al eclipse de las ilusiones no conlleva necesariamente instalarnos en la desidia de un fácil nihilismo. Porque si ser verdaderamente radical es hacer la esperanza posible sabiendo que incluso la magnitud de la derrota no conlleva la consecuencia de la doma, entonces existe un espacio de resistencia al que debemos agarrarnos con la fuerza que nos otorga nuestra condición de seres reflexivos. Si como dice el poeta José Emilio Pacheco «no leemos a otros, nos leemos en ellos», podremos saltar por encima del falso muro al que Manuel Cruz se refiere como «espejismo de la modernidad» y que nos paraliza relegándonos a seguidistas del mercado, autosatisfechos como consumidores de objetos que consumen nuestra autonomía como sujetos.

Incluso cuando las posibilidades emancipatorias idealizadas se han transformado en ilusiones perdidas, Manuel Cruz apela a un mínimo de resistencia, no solo posible sino necesaria, que impida que quedemos convertidos en meros ecos de repetición de lo que nos vende el mercado. Que no haya nada que hacer no significa que no haya que hacer nada. Que nos hayamos convertido en un jugador de fútbol en medio de un campo de rugby no quiere decir que no podamos dirigirnos al árbitro para denunciar esta incoherencia. Ya no solo se trata de exigir que no cambien las reglas interesadamente sino que no cambien el terreno de juego inesperadamente.

Catedrático de filosofía contemporánea de la Universidad de Barcelona y profesor visitante en diversas universidades europeas y americanas, Manuel Cruz ha sido galardonado con los premios de ensayo más importantes que se conceden en nuestro país: el Anagrama, el Espasa, el Jovellanos y el Miguel de Unamuno. Fue además presidente del Senado y hoy podremos escucharle las 19.00 horas en el Círculo Logroñés dentro del programa de actividades culturales del Ateneo Riojano. Si el signo de estos tiempos es que nos ha tocado vivir entre escombros, merece la pena intentar buscar los hechos que aún se esconden entre los desechos. Al fin y al cabo no somos más que supervivientes de derrotas capaces de pensar entre esos escombros. Y como dice el autor «no nos queda más opción que la de intentar irrumpir en lo nuevo, roturar el camino de lo intransitado, atrevernos a soñar con aquello que, por más que lo hayamos deseado desde siempre, jamás ha tenido lugar». En definitiva, en tiempos de rencor sí hacer mudanza hacia nosotros mismos para aprender a vivir juntos de nuevo liberando al sabio del resabiado y al sentido del resentido.