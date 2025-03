Vamos hacia una primavera silenciosa en la que casi no hay sonidos», afirmaba la ornitóloga Esther Sebastián, a la vez que nos ponía en alerta ... ante la creciente pérdida de biodiversidad entre las aves evidenciada en las especies que han olvidado cómo cantar y en otras que no tienen de quién aprender.

Es el caso del 'Alala, un cuervo originario de las islas Hawái que ya solo puede subsistir en cautividad porque cuando regresa al medio natural no sobrevive. Lo han intentado reintroducir dos veces, pero la mayoría de los miembros de esta especie morían en libertad al ser devorados por otras aves, como los halcones, debido a que han olvidado casi todos sus cantos, tanto los de alarma como los territoriales y ya no pueden avisar ni ser avisados de la presencia de un depredador.

Como sucede en otras especies, incluida la humana, los descendientes deben aprender de sus progenitores o de otros individuos y, en el caso de las aves, muchos de sus cantos pueden ser transcritos a notas musicales ya que siguen un ritmo, e incluso poseen una melodía con cierta belleza puesto que su objetivo es atraer y el encanto de la musicalidad amplía las posibilidades. Pero el espacio acústico se está reduciendo y caminamos hacia esa terrible primavera silenciosa víctima del ruido ensordecedor estimulado por una ambición tan humanamente deshumanizadora.

Esa primavera silenciosa donde ya no escucharemos al 'Alala tiene su trasunto político y social en forma de una incierta primavera silenciada en la que su luz parece diluirse entre guerras, desigualdad, maltrato a los inmigrantes, ascenso de los populismos, violencia machista, crisis de la vivienda o desastres climáticos.

La primavera ha sido siempre una metáfora del renacer incesante en la que los componentes estacionales se revisten de devenir poético. Así lo reflejó el escritor Alejo Carpentier en su obra 'La consagración de la primavera' en la que reivindica la identidad propia a través de la expresión universal de las distintas manifestaciones artísticas como la arquitectura, la música, el ballet, la literatura o la danza. En ellas, la primavera se consagra gracias a la transculturación que enriquece, a su vez, cada manifestación de la cultura humana.

La consagración de la primavera toma el nombre de la conocida obra creada por Igor Stravinski inspirada en los motivos del renacimiento que las fuerzas del arte procuran para renovarse y rejuvenecer como sucede cada primavera. La primavera se consideraba como un proceso rupturista en el que las flores irrumpen dejando un festival de cromática intensidad. Pero ahora le sucede como al pájaro que ya no canta porque su naturaleza ha sido tomada por el desencanto y prefiere rendirse ante la posibilidad de ser libre. En todo ello subyace nuestra relación con la tierra, con el mundo en el que nos confirmamos y nos verificamos, un necesario espacio de constatación. En él la primavera ya no es más que otra forma de estar en nosotros alejada de su renovación vitalista más explosiva, más colorista, más musical, en suma, más connatural.

Por eso urge una visión ornitológica del futuro desde el presente porque, como el cuervo de las islas Hawái, somos víctimas de nuestra costumbre de vivir en cautividad. Además, cuando salimos al exterior morimos de éxito que es como morir por la imposibilidad de ser libres debido a la incapacidad de escuchar los cantos territoriales con los que la naturaleza avisa ante la presencia del depredador que somos.

La primavera constata el hecho ineludible de que si algunas aves se olvidan de cómo cantar, otras no podrán aprender porque también se habrán olvidado de contar. Ya no podrán entenderse y esa lección de ornitología es una advertencia llena de humanidad. Aquella afirmación de Gabriel García Márquez, ya transformada en máxima, de que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla cobra un sorprendente carácter ecosocial.

La eusocialidad, el concepto de una buena sociabilidad, se define como la cota más alta de organización social que se da en ciertos animales. Y a lo largo de la evolución, algunas especies como las hormigas o los seres humanos han logrado alcanzarla produciendo los niveles más avanzados de altruismo social.

Como muestra el funcionamiento celular, es necesaria la existencia de ese altruismo en un nivel inferior de organización biológica para alcanzar otro nivel superior. Y esto vale para la organización social. Ya Darwin constató la relación entre la filantropía y la evolución humana y cómo la selección natural favoreció y se vio favorecida en aquellos grupos que «practicaban» el entendimiento. Recientes estudios muestran que cuidar a los enfermos contribuyó a prolongar la esperanza de vida porque permitió a nuestros antepasados un control más preciso sobre la transmisión de enfermedades. Incluso en periodos de tiempo tan alejados de nuestro presente en los que vivieron las diferentes especies halladas en la Sierra de Atapuerca, coexistir en grupo proporcionaba alimentos y cuidados a las personas dependientes. De hecho, en la Sima de los Huesos la paleopatología acredita numerosos casos de cuidados de semejantes a lo largo de toda su vida y durante la muerte, como atestiguan los rituales funerarios.

En la buena sociabilidad deben confluir todos los factores de supervivencia. No es lo mismo sacar el teléfono móvil que sacar unos prismáticos cuando avistamos un ave. Es la diferencia entre hacernos con algo frente hacernos en algo, entre la foto fija que nos obliga a volver a mirar la pantalla y la escena de movilidad que nos obliga a seguir el discurrir en la naturaleza. Detenerse con la intención de mirar alrededor implica una posibilidad de conocimiento y una voluntad de transformación mucho mayor. El ingenio de las aves y su manifiesta impredecibilidad solo se puede contemplar desde una visión de campo muy amplia, la única que nos hace entender la importancia de lo que la primavera constata: que la relación del ser humano con la naturaleza es, en realidad, una equivalencia de una sola vida expresada en diferentes formatos.

Incluso silenciada, la primavera seguirá siendo un canto anunciando posibilidades e incertidumbres. Entre otras la de que, como le sucede al cuervo hawaiano, hemos olvidado que ser libres comienza por emanciparnos de nosotros mismos.