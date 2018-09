En un lugar de La Rioja

Todos los años, cuando llega septiembre, se oyen cantinelas parecidas: que si se regresa cansados al trabajo, que si ya no valen bastantes libros del curso pasado, que si hay que cambiar las fechas de las fiestas, que si va a mudarse el sistema de horarios español... Qué cansas y además qué inoperantes. Hagan ustedes unas sencillas flexiones al levantarse del lecho; degusten con alegría los sanos alimentos del desayuno; pisen la calle con la testa levantada y la mirada sonriente hacia el sol de la mañana, que para eso tiene usted la suerte de vivir en uno de los quinientos países mejores del mundo y no todos pueden afirmar lo mismo (ya me entiende usted, pueden afirmarlo si lo desean, mas no sería cierto).

En La Rioja da gusto porque continúa el ciclo de las fiestas en algunas de nuestras ciudades y villas más importantes, incluida la capital, en la cual confluiremos los comarcanos alaveses, navarros y riojanos a la manera como lo hacemos desde el siglo XVI en tiempos de los Reyes Católicos, aquellos que pacificaron España, situación que perdura hasta el día de hoy según se demuestra diariamente. En estos días y en esta tierra parece que la única nubecilla amenazadora es la botrytis, que espero se solucione tras la reunión del jueves pasado de Ceniceros y Pedro (a esta último lo denomino así por la confianza que me inspira y porque lo mismo hace Susana Díaz).

Por lo demás, el mes de san Mateo, san Cosme y san Damíán muestra su enorme atractivo a causa del interés que ha suscitado en el sector de las armas (bombas), astilleros (corbetas) y universidades (masters y tesis doctorales). Nada más con reflexionar acerca de estos tres temas tan decisivos para el desarrollo de nuestra amada España, percibiremos que regresamos a los majestuosos y audaces tiempos de aquel imperio que asombró al mundo, emporio que prosigue imponiéndose en materia de venta de armas y en el campus intelectual.

Así que no se desmoralicen en este mes, que ya están aquí las Navidades. Aprendan del alcalde de Vigo con qué sinceridad e infantilismo propaga la superioridad de sus luces sobre las de algunos de los Ayuntamientos más sobresalientes del mundo. En medio de este ambiente tan ejemplar que anima a cualquiera, un servidor, tan escasamente inclinado a la novela, se ha presentado al próximo Premio Planeta. He localizado mi relato en el siglo XVI y va de un hidalgo que se vuelve chalado por los muchos libros de caballería que ha leído; después le he colocado unas aventuras muy graciosas luchando contra unos molinos de viento y unos galeotes; a su escudero lo hago dueño de una ínsula. También pongo que llegan hasta Barcelona, parte que he escrito en catalán moderno a fin de que el lector no se líe con la lectura como está ocurriendo ahora con la política. Por probar cómo me ha quedado, les he dejado un ejemplar a mis amigos Jesús Belaza y José Luis Llona, antiguos futbolistas de poderosa clase, los cuales me han afirmado que el premio es mío, sin más. ¡Ah!, la novela comienza «En un lugar de La Rioja, de cuyo nombre no quiero acordarme ...», más que nada por despistar. Me ha salido bordada y en tres días; no sabía que narrar era tan fácil. Qué contento estoy, y eso que no he hecho ningún máster ...