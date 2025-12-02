LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Devolver al poeta

'Vamos a comprar un poeta', de Afonso Cruz, es una deliciosa lectura en este tiempo de cinismo

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:11

Comenta

En estos tiempos, más que prosaicos, entregados casi ya sin reservas a toda clase de cinismos, resulta deliciosa la lectura de un librito que acaba ... de publicar entre nosotros una de esas pequeñas editoriales atentas al talento que florece por el mundo; en este caso, entre nuestros cercanos y tan a menudo ignorados vecinos, los portugueses. Se titula el libro 'Vamos a comprar un poeta', su autor es el escritor y cineasta Afonso Cruz y parte de una premisa tan ingeniosa como fértil: en una sociedad donde ya todos se han entregado por completo una existencia dictada por el cálculo -no sólo de costes y beneficios, sino de cualquier otra cosa que pueda contarse, como la saliva que se gasta al dar un beso-, la gente, en lugar de procurarse mascotas, se procura artistas para tratar de paliar el aburrimiento de sus vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  6. 6

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio
  7. 7

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  9. 9

    El extraño caso de las bicis olvidadas en Calahorra
  10. 10

    Recreos en los que nadie juega solo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Devolver al poeta

Devolver al poeta