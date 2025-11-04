LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El agente indiscreto

Hay libros que, además de contarnos una buena historia, nos prestan el excelente servicio de sacarnos de alguno de esos lugares comunes

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Hay libros que, además de contarnos una buena historia, nos prestan el excelente servicio de sacarnos de alguno de esos lugares comunes y esas toscas ... ideas recibidas con las que todos, sin saberlo, nos manejamos. Sirva como ejemplo 'El agente suizo', publicado en Galaxia Gutenberg por Enrique Faes, profesor de Historia Social y de Pensamiento Político en la UNED. Se trata de un ensayo histórico, una crónica o una investigación, como el lector prefiera denominarlo, sobre unos hechos poco conocidos, pero bien documentados, que acaecieron a finales de los años 50 del pasado siglo y que arrojan una luz significativa sobre las complejidades de la sociedad española de la época, aunque su protagonista sea un suizo, George Laurent Rivara, agente de la banca SBS —Societé de Banque Suisse—, en Ginebra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  3. 3

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  4. 4

    De generación en generación
  5. 5 La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  8. 8 La noche de Halloween y el autobús que une Haro y Vitoria, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    El otoño viste de color los viñedos y bosques de La Rioja
  10. 10 Extinguido el incendio de siete hectáreas de pastizal y matorral bajo en Valdegutur

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El agente indiscreto

El agente indiscreto