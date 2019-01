Logroño, en la encrucijada

Disculpen el atrevimiento de asomarme a estas páginas para escribir unas líneas acerca de mis trabajos sobre la ciudad de Logroño, pero la reciente crisis desatada en la Unidad de Urbanismo del Ayuntamiento y la larguísima ausencia de cualquier debate crítico sobre el Urbanismo en nuestra ciudad hacen que me sienta obligado a decir algo públicamente para que toda la información que he recopilado, y todas las opiniones y reflexiones críticas que he podido hacer al paso, pudieran ser de alguna utilidad.

La ciudad de calles y casas

Ya hace casi veinte años que me propuse realizar una gran Guía con carácter global de la arquitectura de Logroño, no para hacer una selección de los edificios más bonitos, como es lo habitual en el género 'guías', sino para dejar constancia de quién, bien o mal, había hecho cada casa de nuestra ciudad. Detecté enseguida que la tarea de archivo me superaba y decidí hacer el trabajo en dos fases: en una primera, daría cuenta de los promotores y arquitectos que habían construido todas las casas y edificios públicos del Logroño clásico o el Logroño del Planeamiento General, es decir, el Logroño del ámbito comprendido entre el origen de la ciudad y esa primera 'autovía' que empezó a envolverla más o menos con la construcción de Duques de Nájera, Avda de Lobete, Carmen Medrano o Madre de Dios. A este Logroño le acabé por llamar con cierto cariño la ciudad de calles y casas porque la segunda fase -ya lo pensé entonces así-, trataría sobre el Logroño realizado mediante planes parciales es decir, a través de una serie de 'grumos urbanos' o 'paquetes' más o menos independientes corcusidos por autovías y rotondas, y colmatado por unos edificios que ya no se pueden llamar casas sino más bien 'promociones inmobiliarias con piscina'.

La primera fase de mi trabajo tuvo un final más o menos feliz porque gracias a mi empeño y al apoyo casi exclusivo del entonces alcalde, el arquitecto Julio Revuelta, conseguí que llegara a la forma de libro. Se presentó brevemente al final de la primavera del 2007, justo cuando Julio Revuelta perdió las elecciones municipales. Y bien porque el Ayuntamiento tiene una patológica política de publicaciones según la cual sus libros no se venden en ninguna parte o bien por el desinterés de los siguientes consistorios en dar difusión a un trabajo apoyado por un contrario político, la mayor parte de la edición duerme en los almacenes municipales y sólo se puede conseguir pidiéndolo específicamente en el mostrador del 010 del patio central del Ayuntamiento.

Aunque el empeño inicial de la Guía fuera tener la información precisa de las fechas y protagonistas de la construcción de la ciudad, lo cierto es que la vertebración de toda esa información en diez capítulos resultó ser su fruto más notable.

La ciudad de paquetes y autovías

La indiferencia con que fue acogido este prolongado trabajo de información, opinión y reflexión, y el panorama arquitectónico tan desolador que se me ofrecía fuera de esa envolvente de 'autovías y rotondas' me desanimaron mucho a seguir con la segunda fase; pero hete aquí que la cercanía de la fecha de mi jubilación como funcionario docente me fue dando alas y en los últimos cuatro años he conseguido concluir, cuando menos, el primer borrador de la Guía de esta nueva ciudad de 'paquetes y autovías' que hemos visto construir en los últimos treinta o cuarenta años.

Si el primer volumen fue transcrito y maquetado en formato de libro, para esta segunda fase escogí el formato blog, pues no solo permite realizar sin mayor problema todo tipo de correcciones y ampliaciones, sino que desde el primer momento te da la posibilidad de un facilísimo acceso a cualquier información.

Como todo borrador, el texto del segundo volumen de la Guía de Arquitectura de Logroño está redactado con poca finura y seguramente plagado de errores y erratas, pero la gracia del formato blog es que tiene una espontaneidad que no tendrá el libro y que cualquiera puede acceder a él para colaborar en su pulido. Con solo poner en el buscador de Google las palabras 'ciudad de paquetes y autovías, Logroño', o Guía de Arquitectura de Logroño, volumen II, ya lo tienen a su disposición. Que llegue en el futuro al formato de papel o no, es otra historia.

Al igual que en el volumen I, lo más importante de esta segunda parte de la Guía no es la ingente y ordenada cantidad de información, ni por supuesto los detalles en que todo el mundo se puede perder por el interés en ver primero lo suyo gracias a la facilidad que proporcionan las etiquetas o los enlaces para ir a una manzana o a un arquitecto. No, lo esencial del volumen II de esta Guía, digo, no es la información, sino la reflexión y las propuestas de mejoría urbana que pueden nacer al contemplar el rosario de los 44 capítulos que la componen, cuyos 'grumos', 'granos' o 'paquetes' han deformado nuestra ciudad (como a casi todas las ciudades del mundo...) hasta convertirla en un pequeño monstruo. Cierto que hay paquetes más urbanos que otros, es decir, con una mayor facilidad de integración en el 'organismo' llamado Logroño, pero la mayoría de ellos seguirán mostrando por mucho tiempo la perversidad de su origen, es decir, la de su autonomía proyectual con respecto al conjunto de la ciudad y la de un modo de gestión y producción de la ciudad ya no basado en el modelo del Plan General de Calles y Casas sino en el sistema económico de grandes o medianas operaciones inmobiliarias corcusidas por autovías y rotondas.