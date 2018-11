Llanto por el pueblo sitiado

Esto es Numancia. Una Numancia global que vence a Roma por aplastamiento de casi todos los derechos. Estamos sitiados, y de nada sirven los aprovisionamientos del hiper del barrio. Se compra, se acumula, deprisa deprisa, sin sacar los anteojos, sin leer la letra pequeña. La letra pequeña es la reina de ciudades, junglas y selvas, la trampilla de los contratos de arrendamiento, de los fondos de inversión garantizados, de la compra de yates y sopas de sobre, del articulado de la Constitución, de la UE, de la OTAN y del caroteno pelo de Trump. Cualquiera sale a pasear, a tomar algo y le sitia el telediario. Dice que cuidado con esto, con lo otro, que no hay que fiarse ni desconfiarse ya que todo es peor de lo que parece. Al pueblo llano, tenga o no hipoteca, haya escaqueado el IVA u otras cotizaciones, le sitian jueces, pequeños, medianos, grandes, supremos; inspectores de Hacienda, revisores del catastro y el guardia de la porra. Le sitian los bancos solapadamente conchabados contra sus amados clientes, la ley no logra sitiarles, diga lo que diga el presidente de turno. Le sitian los catalanes, a los que sitia la cárcel si la patria chica se lo pide; le sitian los vascos, a los que sitia el concierto económico que siempre se queda corto, nunca gotea hacia los bajos, castellanos o riojanos; le sitian los andaluces sitiados por los dineros empleados en empleos desempleados; le sitian los emigrantes que sobreviven sitiados en centros de acogida y en permanente peregrinaje. Sitia el aire presuntamente respirable la empresa contaminadora que o contamina o echa a toda la plantilla a la calle. O fabrica armas que sólo matan al otro, los sitiados siempre tienen cara de otro, incluidos los obreros de Navantia y demás negocios arcabuceros. Es para llorar.

Es para llorar en la habitación alquilada con derecho a cocina de una pareja sin ningún aval para firmar una hipoteca de protección oficial, morosos que en dos días van a morar en la pura calle. Es para llorar en la terraza de un piso de lujo en la que aclimatan una secuoya con la pela que se va a tragar el banco por abusón hipotecario.

Somos sitiados sanos, bien alimentados, con seguridad social universal, muy acongojados, casi histéricos, entre los recuerdos y los pronósticos. Y como el llanto con juerga mengua, las juergas se abarrotan cuesten lo que cuesten, en euros, dólares, libras esterlinas o créditos al consumo, esa rentable juerga financiera. Aparente contradicción vital entre la desesperación y la confianza suicida. Que nos quiten lo bailao.

En los suburbios del bienestar se montan sitios de juerga insostenible, dramáticos, dolorosos hasta por delegación, sangrantes, desgarradores. Miles de emigrantes centroamericanos navegan sin patera, en alpargata, a pie desnudo, allá lejísimos, arracimados serpean en una peregrinación salvaje, un sitio longitudinal, en línea directa y a cuerpo limpio abierto a todos los tiros. Hombres, mujeres y niños caminan sin oficio ni beneficio hacia el mejor Estado del mundo que, como todas las leyendas, queda más allá de ninguna parte. Sitiados de la cabeza a los pies, de costado a costado, mantienen un maratón en el que no se prevé ganador, cavan con sus pies y riegan con su sudor y sus lágrimas la finquita que cuanto más se acercan queda más lejos, un paso más y ya no se ve. Quietos paraos ahora en la tierra que ha heredado la cara más cruel y sanguinaria del lejano oeste, ese México lindo y querido tomado por los que disparan antes de apuntar, negros hados madrinos de los ranger de la frontera yanqui, a los que van a evitar desobedecer al generalísimo americano. Miles de kilómetros sin perder la línea de trayectoria, ni la velocidad de crucero. La ONU, la UE, la OEA y todas las letras son una sopa concentrada que no suelta un grano ni de condena ni de apoyo.

Son tópicos, pasa lo que siempre ha pasado, es lo normal, el llanto es libre, llore usted todo lo que quiera, que eso relaja mucho.