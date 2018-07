Literatura y filosofía, el resto y el núcleo

Sin temor a la inquebrantable regularidad de la canícula, y este es ya nuestro año decimoquinto, nos recibe Santo Domingo de la Calzada a los participantes en el curso de verano de filosofía de la Universidad de La Rioja y la Fundación Gustavo Bueno. Será del 16 al 20 de julio y su título, 'Literatura y materialismo filosófico'.

Este mes de julio vamos, pues, a hablar de literatura. Rimó famosamente Verlaine que «tout le reste est littérature», esto es, palabrería, quincallería verbal y verbosa, aquello superfluo y que no hace a la esencia del asunto, y lo cierto es que así concluía su propia exposición en verso de lo que era la poesía. Bien, si 'literatura' es término sujeto a interesantes aventuras lexicográficas, la de literatura es una idea que bien puede resultar más compleja que lo que la cercanía cotidiana del material impreso sugiere a los incautos y cuya historia como idea no coincide con la historia de la literatura, digamos que tomada extensionalmente: en Occidente, de Homero para acá, de Gilgamesh para acá o de cualquiera otra colección de palabras superviviente que no sea un inventario, una contabilidad o un tratado de geometría, hasta nuestros días y latitudes.

* 'Literatura y Materialismo Filosófico' se celebra desde hoy y hasta el próximo viernes en el Centro Cultural Ibercaja de Santo Domingo de la Calzada en el marco de los Cursos de Verano de la Universida de La Rioja.

Es el caso también que existe una disciplina que pretende decirnos qué es la literatura (o qué se puede decir de ella, aunque los hay que al tiempo sostienen que se puede decir más bien poco y, en cambio, no callan), disciplina cuyos cultivadores llaman, aunque no siempre, teoría de la literatura y que convive con otras de carácter más técnico y más positivo (citemos la prosodia y la métrica, la retórica, las riberas de la lingüística que se asoman a la literatura).

En cualquier caso, el campo de los estudios literarios -y utilizamos ahora este por parecer término lo suficientemente neutro- no puede prescindir de muchas otras técnicas y saberes (de la filología a, pongamos, la historia de la tecnología). Y con todo, no hay una teoría literaria, sino muchas, mutuamente contradictorias y conectadas con filosofías de variado cariz y con ideologías que pueden ser, como saben serlo las ideologías, al tiempo muy potentes y perfectamente irracionales.

Es necesario señalar que este curso, que se mueve siempre en el sistema de referencia del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, habría sido muy diferente, de haberse celebrado unos años antes y la razón para ello es patente. Lo que ha cambiado es la aparición y consolidación de una teoría de la literatura, surgida en España y que encuentra su motor principal en la filosofía de aquel, una teoría que representa un cuestionamiento radical de la situación prevalente en los departamentos universitarios de la especialidad y otras covachuelas. Me refiero a la obra de Jesús G. Maestro, quien será uno de los principales profesores con los que contaremos. Sobre su 'Crítica de la razón literaria', sin duda, gravitarán buena parte de las intervenciones y las discusiones de estos días, en las mañanas y las tardes de la ciudad que nos acoge.

El lector podrá provechosamente consultar el programa, abierto a todo el público en sus sesiones vespertinas, en la web de la Universidad de La Rioja o en la de la Fundación Gustavo Bueno, lo que nos dispensa de mayores insistencias o subrayados. No podemos, sin embargo, dejar de insistir en la importancia de la obra de Jesús G. Maestro antes citada, o en la utilidad de exposiciones de sus tesis fácilmente accesibles a través de Internet. Y tampoco podemos dejar de mencionar que Gustavo Bueno trató de asuntos literarios y artísticos en muchos lugares, algo que ha rastreado y reorganizado el profesor Tomás García López y de lo que nos dará cumplida noticia en una doble sesión del curso, aunque no será difícil al lector más industrioso localizar, buscador mediante, algunos artículos magistrales en que se dibuja nítidamente cómo planteaba Bueno esta cuestión.

Si el resto es literatura, valga decir, lo que toca es identificar lo que no es ese resto, sino más bien -por utilizar los términos adecuados- el núcleo, el cuerpo y el curso de nuestro asunto, y sin olvidar ese curioso resultado lexicográfico colateral de 'literatura' como 'palabrería', a saber, «abundancia de palabras vanas y ociosas», algo que parecería apuntar tanto a la indisociabilidad de literatura y lenguaje concreto como a un estatus de la literatura particularmente inasible dentro del panorama de los saberes y las disciplinas a que las sociedades humanas han venido dando lugar, así como el que no quiere la cosa.