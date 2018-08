Limpieza Pesadilla de una noche de verano (IV)

9horas del 27 de mayo de 2025. Sala 38ª del Alto Tribunal de Limpieza Curricular del Ministerio de Anticorrupción y Regeneración Política. Preside la magistrada Purificación de la Calle Torquemada.). Caso nº 1: Solicitud de Pánfilo Manso de Veras del preceptivo Certificado de Limpieza para presentarse a las elecciones federales por el Cantón de Treviño.

Magistrada: Señor Manso, ¿cómo se declara?

Investigado: Limpio como la patena, señoría.

M.(lo taladra con la mirada). Ahórrese las alusiones litúrgicas. A ver... (rebusca en la montaña de papeles), aquí dice que en la ESO acosó a otro alumno de maristas.

I. (Excitado) ¡¿El Mocos?! Pero señoría, si además de vago y guarro era más tonto que Abundio, pero ahí lo tienes, diputado de Uncidos Pormemos... A ver, sólo le dimos alguna colleja en el recreo... Se ha chivado Vellido, ¿verdad?, está resentido desde que le pisé la concejalía de Urbanismo, y él sí que le cascaba...

M. (Seca). Señor, el anonimato de los denunciantes está garantizado. (Esgrime otro papel) Está documentado que dijo de una compañera de clase (carraspea y traga saliva) que tenía «las mejores tetas de la Facultad» (murmullos y risitas en la sala).

I. Pero señoría, si las de la Venus de Milo no valían nada en comparación, aún conservo una foto suya en top-less, que, a ver, ella lo sabía y las enseñaba...

M. (Propina un martillazo) ¡Cállese! Ordeno un descanso de cinco minutos.

(La magistrada abandona la sala entre codacitos y miradas cómplices, se encierra en el aseo, saca de la toga una petaca de Loewe, se mete un lingotazo de orujo, chasca el paladar, exhala un hondo suspiro y regresa al estrado).

M. Sigamos. (Extrae un tercer escrito de la pila). A ver, un fontanero que aceptó tres años si daba nombres ha firmado que usted aceptó pagarle sin IVA una chapuza en el bidé de su apartamento. ¿Lo justifica también?

I. ¡Qué cabrón! (martillazo) Pero señoría, si me lo propuso él porque así declaraba menos ingresos, si no llegaba a veinte euros, lo hubiese pagado pero no me dio opción... Y encima sigue tragando mal, el bidé, me refiero... (risas).

M. O sea que lo admite. Bien, acabemos con esto (airea otro papel). Declaración jurada de vecinos suyos que a través del tabique le oyeron gritar (carraspea), leo textualmente: «so puta, te voy a machacar».

I. (Sujetándose la risa) Pero... ¡jaja!, si era una cucaracha, me dan tanto asco que pierdo el control (carcajadas). Esos viejos cotillas del segundo, seguro.

M. (La emprende a martillazos). Ya es suficiente, puede retirarse, descanso de cinco minutos y siguiente caso. (Sale en dirección a los aseos).

Semanas después Pánfilo Manso recibió la Resolución de Inhabilitación Perpetua (RIP) para desempeño de cargo público «por antecedentes probados de acoso escolar, sexismo machista, fraude fiscal y violencia de género en grado de tentativa».