Los límites de Vox Martes, 15 enero 2019, 23:50

Vox respondió durante la campaña de las elecciones andaluzas y también aquella noche electoral en la que irrumpió con fuerza en el panorama político que no era un partido de extrema derecha, sino de «extrema necesidad»; Santiago Abascal pretendía presentarse como una especie de garante de las necesidades reales de los ciudadanos. Las palabras y el papel lo aguantan todo, los hechos no. Y con su propuesta, de 19 puntos, para apoyar al PP a alcanzar la Presidencia de Andalucía, Vox demuestra que no es muy diferente a la extrema derecha que campa por Europa. El documento de Vox, en el que pide, entre otras cosas, expulsar a los 52.000 inmigrantes que -dicen- viven en Andalucía de forma irregular, la devolución de competencias al Estado y la derogación de las leyes autonómicas de violencia de género y LGTBI, no es solo inasumible para los populares, por muchas ansias de cambio para Andalucía que tengan, sino para toda la sociedad.