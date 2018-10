El liderazgo global en el siglo XXI

En los primeros dieciocho años de este siglo, estamos viviendo un ritmo trepidante de cambio, la sucesión de acontecimientos muy relevantes con una gran intensidad. Estamos en un momento en que los valores sobre los que se sustenta el final de la II Guerra Mundial están en crisis de una forma especial, porque no se ponen en cuestión desde fuera, sino desde dentro. El primer ejemplo es el 'brexit'. El Reino Unido, la potencia hegemónica del siglo XIX, pone en cuestión los valores de cooperación y de libre mercado, encarnados en la UE, y rechaza estos valores. El segundo ejemplo: Trump. La potencia hegemónica del siglo XX está hoy al mando de una persona que rechaza muchos de los valores occidentales construidos tras la II Guerra Mundial: el libre comercio, la interdependencia, el multilateralismo, el rechazo a la cesión de soberanía, etc.

El reiterado 'América First', en este contexto, en un mundo cada vez más interdependiente, es una invitación a la confrontación, a que cada cual busque sus intereses particulares y no los del conjunto. Deja claro que no está dispuesto a negociar. Ignora la belleza del mundo interdependiente, los valores de cooperación de la UE, donde las relaciones no pueden ser la suma de relaciones bilaterales, sino multilaterales (en contraposición a lo que pregona Trump). Existe, por tanto, una fractura política que no viene por causas de un mundo externo, sino por la implosión de parte de nuestro mundo.

Atendiendo a los datos históricos sobre la evolución del poder de las nueve principales potencias mundiales, con mayor atención al período que va desde la primera revolución industrial, observamos algunas conclusiones de interés. China no emerge, en realidad, re-emerge, al igual que India, ya que antes de la revolución industrial habían sido ya potencias mundiales. EEUU tomó relevancia a partir de finales del siglo XIX a raíz de la revolución industrial, a caballo del Reino Unido. En el año 2014 hubo un punto de inflexión clave, ya que China sobrepasó a EEUU en PIB. Este hecho tiene una relevancia extraordinaria y exige que nos paremos a reflexionar.

El siglo XXI comienza con un atentado terrorista: el 11 de septiembre. Se abre el siglo con un terrorismo de carácter global. Por otro lado, China entra en la Organización Mundial del Comercio en 2001. Ya antes era un país que crecía al 10%, pero que se mantenía relativamente aislado en cuanto a relaciones diplomáticas y comerciales. En 2004 se crea Facebook y se da el pistoletazo de salida a un proceso de creación del universo cibernético. Los JJOO de Pekín de 2008 supusieron la puesta en escena de China a nivel mundial, puesto que hasta el momento solo las élites y determinados sectores conocían China. Poco antes del final de las olimpiadas se produce otro evento muy relevante: la guerra entre Rusia y Georgia, el primer conflicto internacional de Rusia desde la caída de la Unión Soviética que creó una gran tensión e incertidumbre. La UE jugó un papel crucial en la resolución del conflicto, ya que se hizo cargo de controlar las fronteras en pocos días, consolidándose como una de las fuerzas mundiales.

Finalmente tenemos el comienzo del gran conflicto económico del siglo XXI: la crisis financiera. Más allá de los impactos financieros a las naciones, la crisis pone en evidencia a las dos grandes instituciones financieras internacionales creadas al final de la II Guerra Mundial, el Banco Mundial y el FMI, que no supieron dar respuesta clara al problema. En paralelo, y a consecuencia de la crisis alimentaria de 2008, se produjeron los conflictos del mundo árabe, las «primaveras árabes», que agitaron el panorama estratégico internacional.

El desigual reparto de la riqueza es otra de las cuestiones que han protagonizado el final del siglo XX y el inicio del XXI. La gráfica de Branko Milanovic, llamada «el elefante», refleja el porcentaje que ha aumentado la riqueza entre 1988 y 2011 de cada fracción de la población mundial, desde los percentiles más pobres hasta los más ricos. Entre los percentiles 5 y 80 (la mayor parte del mundo) la riqueza ha aumentado por encima del 40% en esos 23 años, mientras que para la clase media del mundo rico (el 20% más desarrollado) la riqueza ha aumentado muy poco, menos de un 10%. La excepción es el 1% más rico, cuya riqueza sí ha aumentado por encima de la media en ese periodo. Es decir, solo el 1% más rico de la Europa Occidental y EEUU ha aumentado su riqueza en los últimos 23 años, mientras que la economía de clase media ha tenido un crecimiento casi nulo. Este es precisamente el motor de la crisis económica y política del momento, el origen del populismo basado en la sensación de abandono y decepción, de pérdida de confianza en un sistema que solo favorece a las élites y a los países menos desarrollados.

El mundo va a cambiar, queramos o no. Occidente no será ya quien lleve la vara de mando, y debemos aceptar que serán otros países, principalmente asiáticos, los que contarán con más poder. Finalmente, es evidente e inevitable que los pobres de esta tierra están saliendo de la pobreza y lo seguirán haciendo, sin que los países ricos podamos negarnos. Hemos de aprender a usar la tecnología, a hacer mejor las cosas que hacemos y a enseñar mejor. El sector público tendrá que afinar su mente para mejorar la realidad de su entorno, sea un municipio, una región, un país o una comunidad internacional, en un mundo cada vez más interdependiente. Hay muchas cosas buenas por hacer, pero si no afrontamos los cambios que han venido y vienen, llegaremos tarde.