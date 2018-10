Libro del desasosiego

Por más que con la edad se vaya curando uno de espantos, es raro el día en el que las noticias, que con tanta profusión nos llegan, no nos alteren. Y no me quejo de exceso de información, todo lo contrario, pues es un avance incomparable vivir en una sociedad donde la prensa cumple un papel tan primordial, tanto para lo bueno como para lo malo. Somos lo suficientemente desarrollados y demócratas como para saber discernir entre tantísima y profusa (y a veces difusa) carga de artículos y análisis, como para, una vez cribados, poder alcanzar un conocimiento ajustado de la realidad.

Y si se permanece atento a la pantalla, lo cierto es que no es extraño que nos asalte en más de una ocasión, casi a diario, un desasosiego por la carencia de escrúpulos éticos, y también morales, de una parte de esta sociedad, aunque de manera más acusada en la clase política: esa casta (no me entusiasma el término por sus connotaciones populistas) que se retroalimenta, y que utiliza todo el poder que tiene a su alcance, para manipular, mentir, maniobrar y robar, como si el resto de ciudadanos fuéramos unos estúpidos que sólo servimos para votarles, cuando toque. Leer y comprender el tráfico de influencias con el que se manejan desde el poder, asusta; y tanta mierda (perdón), no hace más que acrecentar nuestro escepticismo sobre si esta España tan denostada y por extensión el planeta entero, tendrá un periodo de virtud, de honestidad.

Lo de conseguir comisiones en negro sobre adjudicaciones de obra pública, para quien lo gestiona y para el propio partido cuyas siglas se utilizan como marchamo de poder y garantía de adjudicación, es vergonzoso. Lo de ministros con sociedades instrumentales, procurando así «mejorar» sus obligaciones impositivas con nuestra inconmensurable Agencia Tributaria es inenarrable. La desfachatez para justificarlo lo es todavía más. Y lo de la una parte de la universidad española, esa supuesta cuna del saber y del conocimiento, participando en camelos de másteres y doctorados, es inaudito. Lo del uso del erario público -es decir: nuestros impuestos- para pagar abultadas cuentas por servicios de prostitutas, es el colmo. Lo del uso de las tarjetas «black» para fines privados, como si de un pozo sin fondo se tratara, fraude en el que participaron todos los colores políticos y sindicales, es abrumador. Lo de manejar millones de euros, dinero recibido de fondos europeos para, entre otros fines, formación de parados y destinarlo a comprar droga, y para que amiguetes que no han trabajado en empresa alguna en su vida obtengan jubilaciones públicas, entre otras lindezas, es el colmo de esta parodia llamada política. Dejar entrever indultos para unos sinvergüenzas, a los que la justicia puede llegar a condenar por rebelión, pudiendo llegar así a perdonar delitos gravísimos, que están alterando a diario la convivencia más elemental de una sociedad libre, puede parecer mentira. Y adornarlo bajo el manto de un dialogo, que es a todas luces falso, y todo ello por mantenerse en el poder a cualquier precio, es indigno. Y en fin, tener como mediador ante esos golpistas, para sacar adelante unos mediocres Presupuestos Generales del Estado, a un sectario que pretende hacernos comunistas al modo bolivariano, es inaudito. Y por último, aunque no es más que otra muestra de la corrupción que anida en nuestra sociedad, saber que un juez, entonces de la Audiencia Nacional (suspendido de la carrera judicial por prevaricador), y una fiscal, que ha llegado a ministra, se reunieran con un ex policía de tintes mafiosos, y al conocer sus manejos desde prostíbulos creados ad hoc, para obtener mediante «los servicios de unas chorbas» información para el chantaje, y que dijeran... ¡pelillos a la mar! no tiene parangón.

Comprendan por tanto que este incompleto y breve memorándum, pueda calificarlo, como si de un redivivo Pessoa se tratara, como mi libro del desasosiego, o del desahogo.