LEVANTAR ALFOMBRAS

La vida política nacional ha alcanzado tal nivel de atención de todos los ciudadanos que parece que no haya más noticia que la que nos proporcionan a diario nuestros políticos. Los oímos y estamos atentos a ver quién la suelta mayor. La verdad es que no nos defraudan y no hay día que sus comentarios no sean cuando menos ocurrentes. Los dimes y diretes de sus señorías han alcanzado tal cota de atención que superan a la prensa rosa. Si la cosa sigue así acabaremos por ver declaraciones de algún político en la portada de los periódicos deportivos el mismo día que se juegue un Madrid-Barça. Con tanto revés político hasta el fútbol está perdiendo adeptos.

Esta no es la España que construimos tras los cuarenta lamentables años de dictadura. Una España de la que todos nos sentíamos orgullosos y era elogiada incluso fuera de nuestras fronteras. Un ejemplo a seguir. Hermanos que por fin se reconciliaban, decididos a que el reciente y nefasto pasado no les impidiera crear un venturoso futuro en común. En la actualidad ni siquiera nos oímos, damos por buena o mala una opinión sólo con saber de dónde o quién proviene. Nos hemos entregado tanto al líder y a la opción escogida, que nos hemos olvidado del libre albedrío. Julio César lo expresó muy bien: «Los ciudadanos impulsados por el miedo y cegados por el patriotismo ofrecerán todos sus derechos al líder y lo harán con mucho gusto». En el mundo en que vivimos, saturado de información, debería ser más fácil cualquier elección. Pero ya lo avisó don Benito Pérez Galdós: «A veces el que tiene más ojos ve menos».

Hoy la noticia del día también es política. Juan Manuel Moreno Bonilla será investido como octavo presidente de la Junta de Andalucía, hecho que mandará a la oposición al Partido Socialista después de casi cuatro décadas. Esto no va a cambiar y a partir de ahí serán cuantiosos los días en que la noticia van a ser: los cajones de la Junta y, cómo no, las alfombras.