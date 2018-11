Veo a una niña de trece años leer el artículo uno de la Constitución. Lo hace bien, con voz infantil, cantarina, y una cierta rigidez, asustada quizá por el barullo de fotógrafos. Da la impresión de haber ensayado mucho. Tal vez la noche anterior no pudo dormir, repitiendo delante del espejo, como una salmodia: «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho... España se constituye en un Estado social y democrático de derecho...».

Su intervención es glosada de manera opuesta, aunque sonrojante por igual. Los medios monárquicos la ensalzan como si hubiera leído una tesis doctoral, como si fuese un nuevo Mozart que acaba de componer una ópera. Los medios republicanos la denostan como si acabase de vender en persona y a cambio de cuatro dólares unas bombas a Arabia Saudí.

Yo solo veo una niña; una niña que me da mucha pena; una niña de trece años que no puede elegir qué quiere ser de mayor ni con qué chaval puede coquetear. Una niña que no podrá irse de Erasmus, ni enrollarse en la discoteca con un italiano ligón, ni pasear sola por la ciudad, ni viajar a Andalucía de mochilera, ni tocar en un grupo, ni hacerse un interrail, ni ponerse un tatuaje o un piercing, ni meterse en Podemos o en Ciudadanos, ni convertirse en gótica, heavy o reguetonera, ni desmelenarse en un concierto, ni agarrarse un cuezo, ni mandar chistes guarros por wasap, ni ser veterinaria o periodista o actriz o maestra o jugadora de voley o física teórica. Todo lo que haga o deje de hacer será sometido a despiadada y pública inquisición.

Yo no creo que sea una privilegiada, sino una extraña esclava rubita que come en platos de porcelana; una esclava trágica, cuya liberación supondría la amarga derrota de su padre.