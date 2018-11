Lengua, literatura y vino en la identidad riojana

La identidad, entendida como sentido individual de pertenencia a un colectivo con el que las personas nos sentimos identificadas, es una construcción abierta y flexible, que está configurada a partir de un conjunto de elementos culturales que van cambiando en continua adaptación al entorno, incorporando o desechando elementos, en función del contexto social, económico o político.

Entre esos elementos se encuentran algunos de raíces culturales profundas, como la lengua, la literatura y el vino. Hablar de ellos es hacerlo de nuestra tierra, de La Rioja; es identificar con sus habitantes una serie de elementos culturales que a la mayor parte nos son comunes. Cada territorio necesita contar con una identidad que le caracterice. Por esta razón, como territorio joven que es, La Rioja necesitaba encontrar esta identidad. Y, en parte, lo ha ido consiguiendo a través del tiempo.

De hecho, si fuéramos preguntando por la calle: «¿qué es lo primero que se te ocurre si pronuncio la palabra Rioja?», podríamos apostar -y seguramente no nos estaríamos equivocando-, que la respuesta sería: «vino». No digo «lengua» -aunque soy filóloga-, sino «vino». Si formuláramos la misma cuestión a los participantes en un congreso de historia de la lengua, la respuesta sería otra: «glosas»; y si repitiéramos el experimento en un congreso de literatura, nos contestarían: «Berceo». Ahora bien, en cualquier caso, estamos convencidos de que esos estudiosos especializados estarían pensando también en una deliciosa copa de buen vino riojano; y no les culpo, porque, por deformación profesional, todos tendemos siempre a quedarnos con aquello con lo que trabajamos y con lo que tenemos más cerca

Por un lado, el vino le ofreció esa cara amable que nos permite ser conocidos en cualquier sitio. Precisamente nuestro mundo necesita elementos culturales que traspasen las fronteras y establezcan puentes de comunicación entre ellas. Y la cultura del vino puede ser, sin duda, uno de ellos.

Además, el hecho de que se cumpla este mes veinte años desde que la Unesco reconociese a nuestros monasterios de San Millán como patrimonio de la Humanidad elevó a categoría el «nacimiento» de una lengua escrita que ya no es latín y que denominamos romance español; y enmarcó en un lugar de honor al poeta que mejor supo utilizar el castellano durante una buena parte de la Edad Media. Es a partir de ese momento cuando el territorio riojano es fácilmente identificable.

Desde hace décadas, lengua, literatura y vino forman parte del bagaje docente e investigador que la Universidad de La Rioja ofrece a sus estudiantes. De hecho, si importantes resultan para la concepción que tiene el riojano de su tierra, igualmente trascendentes resultan para el colectivo universitario. De hecho, la viña forma parte del paisaje riojano desde hace muchos siglos y en la actualidad supone, en extensión, el principal cultivo del territorio; y la lengua y la literatura nos acompaña desde hace, por lo menos, mil años, muchos, que han dejado un poso insoldable.

Sin embargo, el vino y los distintos géneros culturales siempre han estado vinculados. Unas veces, por el cine; otras, por la literatura. En cualquier caso, los caldos han centrado con frecuencia los desvelos de una buena parte de nuestros grandes literatos. Y todo ello, como poco, desde la época de Berceo.

Así, lengua, literatura y vino, de una u otra forma, pueden contribuir a desarrollar vínculos interculturales de los que tan necesitado está el mundo. Y desde la posición privilegiada de nuestra cultura enológica milenaria no podemos dejar pasar la oportunidad de ser protagonistas en este apasionante proceso.

¿Por qué enfatizar ahora acerca de estos elementos? Aparte de por lo dicho, porque en estos días se va a celebrar en Logroño y en Haro el I Congreso Internacional sobre Lengua, Literatura, Vino y Territorio, en el que participarán alrededor de cincuenta investigadores de universidades y centros de investigación españoles y extranjeros.

No es la primera vez, en efecto, que la Universidad de La Rioja ofrece e impulsa estos tipos de actividades trasversales. Cabe recordar la celebración en 2017 del Congreso Internacional «En qui trova repaire tot romeo cansado: Gonzalo de Berceo, hoy», coorganizado con la Fundación San Millán de la Cogolla.

Y, del mismo modo, la Cátedra de Español, figura posible gracias a los apoyos del Gobierno, de la Universidad de La Rioja y del Banco Santander, seguirá trabajando en esta línea con temas multidisciplinares. No podemos olvidar que para la organización de este congreso ha colaborado la Università del Piemonte Orientale (Italia).

Decía Cervantes, a través de su más celebrado personaje: «Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra» (DQ, II-xliii); y con esta sentencia os invitamos a que, con templanza, disfrutéis en nuestra compañía del I Congreso Internacional Lengua, Literatura, Vino y Territorio.