Lecciones que resbalan Diez años después, la crisis sigue lastrando la economía internacional y la calidad de vida de la mayoría DIEGO CARCEDO Miércoles, 26 septiembre 2018

Todo el mundo se empeña en afirmar que la Historia enseña y quizás sea verdad, pero la realidad es que enseña... poco. Muy poco. El hombre es el único animal que tropieza en la misma piedra y comete los mismos errores. Podríamos empezar por las guerras: nada hay más salvaje, más cruel, más absurdo que una guerra. Muchas habrán proporcionado conquistas territoriales o buenos resultados militares o económicos, pero al final lo único perdurable que han dejado en herencia es dolor, sangre, desastre y odio.

Sin embargo, las guerras siguen como vía para resolver conflictos y diferencias cuando no, y es lo más probable, intereses a menudo personales. Las sociedades, con tantos siglos a la espalda, todavía no han aprendido que las guerras sólo proporcionan males. Pero da igual, siguen existiendo, lo mismo en Siria que en Yemen, en la República Centroafricana o Sudán del Sur, sin olvidarnos la propia Europa donde el conflicto entre Ucrania y Rusia continúa sin otros cambios que los que alguna de las partes consigue con las armas.

Las lecciones que nos legaron las grandes guerras del siglo pasado, incluyendo la española, están arrumadas en los cajones de los archivos. Claro que no son solamente las guerras y las nefastas experiencias sufridas que se olvidan hasta permitir que se repitan. Estos días se ha recordado, y no para celebrarlo, el décimo aniversario del hundimiento de Lehman Brothers, un banco ya de triste memoria, cuyo fracaso en el manejo de un buen porcentaje del dinero mundial nos sometió a todos en la crisis.

Una crisis que todavía, diez años después, sigue lastrando la economía internacional y como es natural la calidad de vida de la mayor parte de las personas. Fue, y de hecho aún es, una crisis cuyas causas y efectos pasarán a la historia de la economía globalizada. Una primera conclusión de lo que ha quedado es que la ceguera especulativa causó desastres y la segunda, que las sociedades afectadas resistieron los efectos con serenidad. Afortunadamente parece que lo malo ha pasado y desgraciadamente lo peor es que la realidad anticipa que volverá repetirse.

Y no sólo por esa ley que marcan los ciclos históricos de euforias y depresiones financieras, que tal vez lo hagan inevitable, sino porque, además, se vuelven a cometer los mismos o parecidos motivos que una década atrás la desencadenaron. Las prisas por ganar dinero haciendo caso omiso de las consecuencias que siempre traen los excesos no se han amortiguado. Aquí en España, por no ir más lejos, asistimos a un nuevo desbordamiento de la construcción, cuando todavía quedan cientos de miles de viviendas sin vender, al socaire de la euforia del dinero barato.

La burbuja se está hinchando.