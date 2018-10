Vaya por delante que a mi esto de los sanmateos ya me coge algo mayor. Muy mayor. Y que cada vez que veo avanzar septiembre me entra una pereza creciente que no termina de írseme hasta que veo arder la cuba. Es lo que tiene currar en fiestas, claro: y sólo llevo haciéndolo 20 años.

Sí la cosa festiva me da perecita, imagínense ustedes el inevitable debate posterior: en qué fechas ponemos las fiestas del año que viene. Toca cada par de años, más o menos. Que si del 20 al 26, que si de sábado a sábado. Que si las fiestas son muy largas, que si los findes se llenan y los entresemanas se vacían. Que si tal.

De verdad que no consigo yo entender mucho estas cosas. Veamos. Uno no tiene obligación de salir de fiesta, así que no termino de comprender eso de «las fiestas son demasiado largas». Si se aburre, deje usted de festejar el jueves, verbigracia. Si es como la mayoría, que no tiene más vacaciones que el 21, va a tener que cogerse igual de vacaciones si es que se quiere ir a Salou. Y no, no se engañe: a los niños se los va a tener que comer igual.

Dicho lo cual. Para los felices que se pueden coger vacaciones y quieren pirarse, la semana natural es un regalo del cielo: diez días de vacaciones por el precio de cinco.

Además los bares dicen que así hacen el doble de negocio, y aunque no creo que sean ellos quienes deban dictar la política de una ciudad, al final será bueno para todos que algunos hagan pelas, digo yo.

Así que, en fin, igual deberíamos ir pasando de debate. Lo del 20 al 26 es añejo, pero no beneficia a nadie, creo, y la otra posibilidad sí.