La Justicia, por los suelos El Poder Judicial refulgía como un faro, pero sus últimas decisiones han quebrado la confianza ciudadana Lunes, 29 octubre 2018, 23:50

Va a ser muy difícil convencer a la opinión pública de que la Justicia, aterrada por las consecuencias imprevistas o mal calculadas de sus propias obras, no se ha retractado precipitadamente y sin modales de una decisión que lesionaba a los bancos de este país. La retractación ha beneficiado, obviamente, a las instancias financieras que consumieron más de 50.000 millones de euros del dinero de todos para salir a flote, tras un naufragio en el que los ricos se han enriquecido todavía más. El conductor de todo este 'saneamiento' salvaje, que en realidad fue una carísima cirugía, ha sido premiado con un bien retribuido cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo.

Lo sucedido es escandaloso y se puede resumir así: El Supremo resuelve un recurso y dispone que quien debe abonar el impuesto en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo. Pues bien: a la alta jerarquía del Alto Tribunal no le ha gustado la sentencia, y el viernes el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo Giménez, publicaba una insólita 'Nota Informativa' (ni un auto ni una resolución: una nota) en la que se dice que: «Dado que la sentencia supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sentado», y a la vista de «su enorme repercusión económica y social», acuerda, con carácter urgente: «Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar y avocar al pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado». ¿Cómo convencer al auditorio de que no ha sido la presión del sistema financiero la que ha impulsado tan espectacular cambio de rumbo?

Este mismo Supremo es el que ahora tiene en su mano el conflicto catalán. Es el que, de momento, está sosteniendo la hipótesis de que los principales activistas del 'procés' han incurrido en un gravísimo delito de rebelión, y el mismo también que (en tanto los miembros de 'La Manada' condenados en primera instancia a graves penas por abusos sexuales están en libertad condicional) ha decidido que los acusados deben permanecer en prisión preventiva hasta que se celebre la vista.

Y si ya eran polémicas estas actitudes, ahora la autoridad de quien ha tomado tran drásticas decisiones acaba de verse seriamente mermada. Tras todos los episodios de corrupción y las acumuladas demostraciones de mediocridad de la clase política de los últimos tiempos, el Poder Judicial refulgía meritoriamente como un faro (con las reservas que se quiera), garante de que el imperio de la ley fuese una realidad que afortunadamente prevalecía frente a las marrullerías de los demás poderes del Estado. Pues bien: el faro ha saltado hecho añicos en una prueba de inconsistencia política que ha quebrado la relación de confianza que la ciudadanía mantenía con sus tribunales.