Justicia imparcial Martes, 13 noviembre 2018, 23:25

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declarando que la imparcialidad de la Audiencia Nacional, que condenó a Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta por pertenencia a ETA, «pudiera estar abierta a una duda genuina» por la presencia de la magistrada Ángela Murillo en el tribunal, advierte de que la jurisdicción española no tuvo presente las razones de recusación que pesaban sobre la jueza. Pero el reproche del Tribunal Europeo, que las distintas instancias españolas deberían tener muy en cuenta en adelante, no echa por tierra los argumentos jurídicos y probatorios en que se basó la condena dictada por la Audiencia Nacional, rebajada con posterioridad por el Tribunal Supremo. El Tribunal de Estrasburgo deja a los condenados, en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, la posibilidad de recurrir al Alto Tribunal para que sea éste el que mantenga o corrija la sentencia condenatoria en lo que respecta a la persistencia de sus efectos; es decir, a la inhabilitación ordenada hasta 2021. La presencia de Ángela Murillo en el tribunal invita a la Audiencia Nacional a autocriticarse, pero no permite reescribir la historia.