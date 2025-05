¿Por qué tantos alumnos tienen dificultades escolares?

Los datos aportados por el Ministerio de Educación en la estadística 'Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, curso 2023-2024' son demoledores. Más de ... un millón de estudiantes de los ocho millones escolarizados en etapas no universitarias presentó necesidad específica de apoyo el pasado curso, es decir un 14% del total. Hace solo diez años, el número era de 439.665, lo que representaba el 4,7%. Este aumento supone un incremento porcentual del 198% en la última década. En La Rioja superamos ampliamente la media española, ya que la ratio actual de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo supone el 16,6% (uno de cada seis).

¿Qué está pasando para que tantos alumnos presenten necesidades ? En primer lugar, que la actual ley educativa ha disparado la cifra. El curso 2018/19, último antes de la entrada en vigor de la actual Lomloe, la tasa de alumnos con dificultades era del 8,8%, mientras el pasado 2023/24 fue del 14%. Curiosamente la principal aportación teórica de la ley es la adopción del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Esta candorosa propuesta se basa en el supuesto (a la luz de los datos falsos) de que diseñando currículos que eliminen las «barreras que impiden el aprendizaje», al permitir múltiples formas de implicación, múltiples medios de representación, y múltiples medios de acción y expresión los alumnos tendrán menos dificultades académicas. La realidad demuestra que ha ocurrido exactamente lo contrario.

En segundo lugar, que la comunidad educativa en su conjunto (padres, profesores y Administración, con la inestimable colaboración de determinados estamentos sanitarios) han decidido adoptar el modelo médico de enfermedad para explicar las dificultades educativas. Desde este modelo biomédico se entiende que muchos alumnos (cada vez más) tienen una especie de «enfermedad» por la que «no pueden aprender» y necesitan un «tratamiento especializado». Esta manera de concebir las dificultades es sin duda una falsedad, pero tranquiliza y exime de responsabilidades a casi todos. Las familias no tienen que preocuparse de revisar si su estilo de vida es apropiado para educar los hijos; los profesores o maestros no tienen que cuestionar su forma de dar las clases; el colegio no debe preguntarse si cinco horas seguidas de clase son adecuadas para la mayoría de los niños; el ayuntamiento no ha de cuestionarse si celebrar las fiestas patronales en septiembre es adecuado para los ritmos de aprendizaje. Finalmente, la víctima inocente de este proceso, el alumno, acepta que padece algo (déficit de atención, dislexia, trastorno negativista desafiante...) por lo que no necesita esforzarse ni tratar de mejorar su comportamiento.

Con este planteamiento de partida, que tranquiliza y contenta a toda la comunidad educativa, no es de extrañar que el número de demandas de evaluación hacia los orientadores escolares no deje de crecer. Estas figuras, responsables últimos de acreditar las necesidades educativas, no hemos sabido, no hemos querido o sencillamente también hemos adoptado con entusiasmo este modelo para justificar dificultades que en la inmensa mayoría de los casos podríamos explicar de manera mucho más sencilla como fruto de la diversidad humana, de la falta de esfuerzo o de un adverso entorno familiar o social.

La tercera razón es el aumento de la pobreza infantil y su estrecha vinculación con los resultados académicos. No olvidemos que el nivel socieconómico es la principal variable relacionada con el rendimiento académico. Todos los grupos de alumnos con necesidades educativa aumentan muchísimo, pero hay uno que destaca por encima de los demás y es el de «alumnos en situación de vulnerabilidad socioeducativa» que ha crecido ni más ni menos que un 2.022% en los últimos diez años (16079 en 2014, 341.355 en 2024).

La cuarta razón se refiere a los cambios en los hábitos de crianza en los últimos años. Numerosos estudios señalan que la falta de apoyo emocional, los estilos educativos excesivamente permisivos, la escasa supervisión, la ausencia de límites claros y la carencia de rutinas estructuradas relacionadas con el estudio, el descanso y la alimentación son factores que dificultan el desarrollo de habilidades fundamentales como la autorregulación y la responsabilidad en los estudiantes.

El impacto de las pantallas merece un capítulo aparte. En los últimos años, el uso de dispositivos electrónicos desde edades tempranas, especialmente móviles y redes sociales, ha experimentado un alza notable. Este hábito se relaciona con una mayor distracción durante las horas de estudio y una reducción en la calidad del sueño, factores que inciden negativamente en la concentración y el rendimiento académico.

Las causas de las dificultades escolares son, sin duda, complejas y multifactoriales, involucrando a diversos agentes y ámbitos de toda la sociedad. No se trata únicamente de un problema educativo aislado, sino de un fenómeno que refleja realidades sociales, culturales y económicas interconectadas. Sin embargo, para cambiar el rumbo de nuestro sistema educativo y reducir el número de alumnos que presentan dificultades escolares, es necesario actuar con coraje y determinación. Esto implica transmitir a la sociedad mensajes honestos y a veces incómodos, que pueden resultar impopulares y que no recibirán el aplauso de quienes se sientan aludidos o afectados. Solo afrontando estas verdades con valentía y compromiso podremos generar las transformaciones profundas que el ámbito educativo requiere para garantizar oportunidades reales de éxito para todos los estudiantes.