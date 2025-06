La Rioja y sus pueblos

Cuando llegas a La Rioja, siempre que te acercas a uno de sus pueblos, principalmente los pequeños, surge esa sensación de lo ya visto, de ... lo ya vivido. Eso ocurre a lo lejos. No te digo nada cuando llegas a su núcleo, a su origen, cuando llegas al principio donde está aquella verdad primera, te sorprende y reconforta y te preguntas por qué dabas tantas vueltas sin ton ni son, si aquí estaba lo que buscabas tiempo ha. Sobre todo, en los buenos tiempos, cuando el verano aparece, regresa aquel lugar que nos acogió a la vida. Hablo de La Rioja, esta pequeña tierra nuestra, pero esto valdrá para cualquier pueblo, aunque sea diminuto, si acaso todavía tiene mayor importancia, pues los grandes ya saben o pueden defenderse solos sin excesivas asistencias o ayudas. Y todo por aquello del tamaño, que aquí sí que importa.

No quiero ni pensarlo: cuando más tarde o pronto, ojalá que nunca, veamos que no hicimos bastante para sujetar y sostener esos cimientos que permitieron crecer a tantos y tantos edificios, sitios y términos con historias inmensas en calidad y cantidad, rincones enormes, costumbres, tradiciones, modos de vida, que consiguieron que seamos así, etcétera, ¿quién guardará esa llave de tanta memoria?

Cuando se nos cae una iglesia, ermita, una romería se abandona, una fiesta propia de una zona despoblada o a punto, ¿a quién podremos reclamar, si apenas hicimos nada...? Cuando en esos lugares donde se nace a la vida no queden ni los últimos para poderlo contar, cuando se queden sin cerrar tantas puertas, tantas páginas escritas con el sudor y el paso del tiempo y ya no haya nadie que pueda oír esos sones del agua cuando el río corre, el rechinar de esos goznes que nos nacieron al mundo, ¿dónde podremos acudir a contemplar y a recordar todo cuanto nos fue querido? ¿Habremos hecho bastante para detener tanto abandono? Cuando la memoria ya no quede ni exista ese espacio íntimo y verdadero de aquellos municipios, barrios o aldeas, que, se quiera o no, son los que hicieron a esta tierra así de grande, cuando el olvido se apodere de tantas y tantas páginas de esa intrahistoria que nos ha hecho llegar hasta aquí así de íntegros, tan únicos y auténticos, ¿quién impedirá que se llene de olvido, cuando no de desprecio y de abandono...? Todos los pueblos, con unos primeros pasos, empiezan a declinar por poca cosa, al principio, pero después ese primer paso ya no se puede recuperar, como el tiempo todo, que, una vez pasado, pasado es. Y que ya no vuelve. No dejemos que el tiempo pase sin haberlo intentado al menos, ya que no sabemos si será imposible.

Cuando oímos decir que no merece la pena, que, total, si somos pocos, con lo lejos que está de la capital, cuánto vale mantener esos núcleos tan pequeños de población, cuando al precio que está la gasolina, que, si no sale a cuenta, ¿para qué un médico o un secretario, una farmacia, un banco?, si no somos nosotros los que reivindicamos.

La pervivencia de este lugar u otro, con los servicios y derechos intactos, ¿quién lo hará? Muchas escuelas, que hoy sirven como sede de la asociación, centro cultural o de reunión, que cumplieron una función principal como es la de la formación de unos niños cuando comienzan a comprender los secretos de la vida, ¿seríamos capaces, con la disculpa de trazar carretera nueva o ampliar la Calle Mayor de nuestro pueblo, de tirarlas con la disculpa del mal llamado progreso? Entonces, ese lugar común cual es el vínculo o lazo que une indisolublemente a unas personas a un lugar y a una época, ¿por qué no lo sellamos, en lugar de con la ruina, con la voluntad de pervivir para que, los que lleguen después, puedan lucir con orgullo ese parentesco que nos distingue o acerca, iguala y hace dignos de ser llamados merecedores de ocupar un lugar en todo ese tiempo que hicimos para la memoria y el recuerdo?

Si no hacemos lo posible para mantener abiertas las casas y los rincones de un paraje o lugar, si por mor del seguir para adelante sin volver la vista atrás, aunque sólo sea para seguir reconociendo de dónde venimos, si no tenemos empuje bastante para continuar, ¿cómo seremos capaces de reconocernos mañana otro día? Imaginemos que la memoria nos abandona, ¿quién nos guiará? ¿quién contará de un lugar todo su tiempo? Por ese espacio, rincón, pueblo o aldea, ahora que todavía es recuerdo vivo, para que siga viviendo en nuestro corazón, que, de bien nacidos...