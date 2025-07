En recuerdo de Ana María Matute

Comenta Compartir

Recordar a los seres queridos es como seguir viviendo en su compañía. Recordar es evocar, rememorar algo pasado. O ya vivido. Pero recordar también es ... amar y vivir otra vez. Invocar su obra, sus logros, también sus miserias. Gloria e infortunio. Acordarse. Renacer a la vida, tener presente a doña Ana María, pues no ha muerto. Cien años después del nacimiento de Ana María Matute queda cerca o queda lejos su periplo vital; sin embargo, su obra literaria, que trasciende sin duda al hecho de haber muerto tal vez, contradice de forma nítida su paso por la vida, la huella de su existencia. Y la influencia total de Mansilla de la Sierra, el pueblo riojano de sus correrías infantiles, antes de ser sepultado bajo las aguas del pantano, donde yace su «infancia ahogada». Sin él sus éxitos o fracasos no tendrían razón de ser. Y a ese lugar idílico volvía cuando las cosas no iban a modo, mejor dicho, volver no volvía, que ya estaba aquí de siempre: el día de San Lorenzo (10 de agosto de 1929) con apenas cuatro años enfermó gravemente y el médico recomendó un lugar así. Y se vino a este pueblo donde vivían sus abuelos. Y aunque volvió a su Barcelona natal, su vida y su alma toda, aquí se quedó ya siempre. Y aquí sigue su sitio. En este su sitio, cumbre de dicha y felicidad. Al menos eso dijo cuando ingresó en la RAE con su discurso 'En el bosque', que fue un cántico emocionado a su Mansilla de cuando niña. Nadie como ella supo narrar aquellos lugares de que se impregnan nuestros primeros pasos, esos sueños que siguen ya con nosotros siempre. Recordar también es despertar, como si fuéramos a reconocer algo ya vivido. Cuando todo empieza. Y aquí halló su tabla de salvación. Aquí encontró su torre de marfil, su bosque, su sitio. Y aquí sigue, ¿cómo regresar de donde no se había marchado nunca? Si no hay más que una verdad única, aquí está. Y por entre esos álamos y esos chopos del río Gatón, a poco que prestes la atención debida, reconocerás que sigue ahí, y ¡cómo se agradece su dulce compañía! Si no te has ido nunca, ¿cómo vas a volver a ese lugar, a ese sitio, de donde jamás te fuiste? Esos chopos y esos álamos que emergen como fantasmas cuando las aguas del pantano renacen al llegar el otoño siguen ahí como asustados de saberse observados al lado de la iglesia y, sólo de saber que están, te llenan de alegría; más aún cuando ves las iniciales de Ana María en su corteza. Ahí siguen, en su sitio, por eso tampoco han de regresar, porque no se han ido. Huellas imborrables que el paso del tiempo no puede corromper y se protegen de toda contaminación ajena. Aunque el agua embalsada que ahora vemos parece verde, Ana María sólo vio el azul en el espejo del agua del río, su río, cuyos ecos oímos de manera tan clara en medio de sus voces al gritar tras de una sandalia que arrastró la corriente, o tal vez en pos de un barquito de papel. Si es magia creer y ver algo que no existe, como quiera que soñar es posible, ver lo que no se ve, lo que parece que no está pero que es, también se puede creer lo imaginario, sobre todo si nos reconforta y nos da confianza. Las huellas que dejaron sus pies de cuando entonces, cuando las aguas del pantano las cubren, no se ven, pero que están, ¡vaya que si están!, igual que aquella verdad primera cuando el corazón te golpea y atiza sin saber cómo ni cómo no. Y esos sones que la oyeron cuando niña, aquí resuenan cada vez con más fuerza, con más ímpetu y entusiasmo, más claros, y es su música la que te retrotrae, ¿acaso no notas cómo te reconforta?. Al principio, cuando la infancia, a los doce años, se detuvo su vida. Y ya no pasó nunca de ahí, de su sitio, de su niñez y de su río de la vida suya, el río Gatón de siempre, y ya, aunque fluye, permanece tal cual fue y según ella lo sintió cuando ese torbellino hace estallar tu corazón. Y, aunque va y viene, se queda en el sitio de siempre. Y su nostalgia acude al rescate, mientras fluye el agua de su río como siempre..., ¿acaso no notas cómo te reconforta?

