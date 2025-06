Logroño y San Bernabé: pan, vino y pez

El hombre esforzado, patrón de Logroño desde 1521, cuyos episodios conmemoramos desde hace más de quinientos años, hace que sintamos ese orgullo de pertenencia a ... una estirpe y clase de ciudadanos. Y que cada año, celebremos con igual ímpetu y alegría haber podido y sabido contener al invasor. Logroño, estoy bien seguro que no sería lo mismo, ni siquiera parecido, de no haber sido por aquella resistencia feroz y heroica de sus vecinos que, al alimón, así grandes como chicos, hombres y mujeres, con esa determinación propia de quien se sabe parte de la historia, sin alharacas ni rubores baldíos, entregan lo mejor de sí mismos para el bien común.

Aunque las cosas, con el paso del tiempo, alcanzan cimas increíbles, esas hazañas y hechos únicos, al haber pasado a ser indisolubles de nuestra idiosincrasia, forman parte ya siempre de nuestra mejor seña de identidad, con cuya carta de presentación debemos mostrarnos ante quien haga falta y donde siempre podrá admirarse desde bien lejos que la pátina que reluce y alumbra nuestro escudo es de veras de material noble y no sujeta, por tanto, al albur de las corrientes o novedades pasajeras. No en vano esas tres flores de lis prendidas a mayor gloria de aquellos paisanos ganadores tienen luz propia después de 504 años y su estela será sin duda esa guía y esa luz que nos alumbre para poder caminar seguros allende nuestros sueños, que los alcanzaremos todos a no dudarlo.

El Ebro será nuestro guardián, desde cuyas aguas profundas se divisa claramente dónde está nuestro destino. Así ha sido desde entonces, una historia jalonada de aciertos gloriosos, que, por ser de justicia, evocamos con ese orgullo de lo propio y querido, sin darnos ni siquiera la importancia justa, tan común en donde nada tienen que celebrar y han de inventarse sucesos enormes que no caben en mente humana. El Ebro, que todo sabe y lo calla y guarda, conoce de primera mano la verdadera historia del pez, también la del vino de sus bodegas que, a su vera, guardaban los manjares para poder aguantar tantos días de asedio, así como del pan que fabricaban sus hornos y molinos, que no paraban por la noche para abastecer a la población. Pero, discreto él, a la par que humilde, mientras atraviesa Logroño con prudencia, al volver la vista atrás, comprueba, entusiasmado, cómo aquello que se ama de veras, vuelve una y otra vez hasta hacer de ello su tesoro más valioso, su señal más preciada.

En Logroño, cuando se quiere impresionar a un foráneo, después de mostrarle todos sus encantos, sus rincones preferidos, las maravillas todas que hacen de esta ciudad que sea única, cuando les muestras y demuestras cómo se forja la historia con los acontecimientos de cinco heroicos siglos largos, entonces ya te miran de otra manera, con otro respeto, cuando no con admiración, también con esa emoción que enamora a primera vista.

Tengamos las cosas claras: aquí viven, se cultivan y disfrutan esos ecos que nos recuerdan el ayer y nada más. ¿Te parece poco? Aquí, teniendo en cuenta de que se labran verdades a golpe de siglos, que no de cuatro días de buena suerte adornados con medias tintas, sin perjuicio de ese orgullo merecido, continuaremos respetando y celebrando los pretéritos triunfos logrados a honra y gala histórica y esa será nuestra bandera, marca y señal y ese será nuestro deseo. Y ese cerco y resistencia numantina a honor y distinción, bajo forma de arco triunfal, se instala cada año a la entrada de la Calle Portales, la más nombrada, la más laureada, para que no se olvide. Que quede claro.

Tres cosas tiene Logroño, que nadie puede tener: arco triunfal en Portales al llegar San Bernabé, sus tres flores de lis, tres, y tiene pan, vino y pez. Logroño y San Bernabé: pan, vino y pez.