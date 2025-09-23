Ana María Matute descansa ya en Mansilla de la Sierra

A cien años de nacer la escritora de érase una vez, de los bosques y de las hayas, de los cuentos de hadas, príncipes y ... gnomos de sus correrías de la niñez en el pueblo que sanó su cuerpo, pero engrandeció su alma, ha vuelto al final del camino al lugar aquel de donde nunca se vuelve. Y Mansilla de la Sierra, su refugio y torre de marfil, a quien tanto amó aquellos paisajes primeros, esos que te forjan y hacen grande, como corresponde ser agradecido, ha rendido homenaje por el centenario de su nacimiento. Y se ha vestido de gala para recibir a sus familiares (a su hijo Juan Pablo y a su sobrino David, así como a los dos hijos de éste). La Cadena SER emitió un programa especial para conmemorar también el de la Revista El Najerilla, que aquí se había fundado en 1918.

Con asistencia del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, así como los alcaldes de las Siete Villas, comandados por José Manuel Ballesteros y miembros del Ayuntamiento de Ondárroa, vecinos, (a todos se agradeció su presencia) hermanados con Mansilla por haberles regalado la primera barca con la que cruzaban el pantano de una a otra parte. Una jornada que no ha podido ser más entrañable, llena de nobles sentimientos, y que será ya inolvidable.

Dicho esto, de todo ello lo que importa es que Mansilla, esa Arcadia feliz, ese paraíso donde los sueños duraban siempre, donde la mente risueña de Ana María enseguida encontró esa dicha que la llenó de vida plena. De no haber sido por este pueblo de ensueño Mansilla no estaría presente en todo el mundo. De no haber sido por sus encantos naturales, así como por esas gentes que son las que hacen la intrahistoria desde antiguo, esos héroes anónimos que Ana María retrató con precisión notarial, tampoco ella sería quien es en el panorama universal. Así lo afirmó su hijo Juan Pablo. A este lugar, a este sitio debemos que alcanzara las más altas cotas su imaginación desbordada por comprender el mundo en torno. Y ya lo creo que lo entendió como nadie, pese a sus desgarros interiores, que fueron muchos. La exactitud de sus descripciones, la precisión de sus retratos, la convierten en una de las mejores narradoras de historias, de cuentos, cuya maravilla pura es poesía sublime que nos agrada y reconforta cada día más. Y a fe que cuantos más años pasan su impronta y su periplo vital, que fue enorme, se agranda hacia lo infinito a toda máquina y ya no se detendrá nunca. Esa es su grandeza y su escritura, un compendio de verdad, de cuyas emociones se dio cuenta en este entrañable centenario de la mano de unos comunicadores enormes (Isaías Lafuente, Alberto Aparicio, etc.), que asistieron encantados de poder sentir lo que todos los presentes sentimos al evocar a doña Ana María: una gratitud inmensa cargada de admiración y respeto hacia una mujer que tuvo que lidiar en un mundo de hombres y que sin embargo supo alzarse con tantos galardones, todos menos el Nobel, con gran autoridad. Y El río, siempre presente en toda su obra, aquel río de sus primeros pasos de niña cuando vino a este lugar a curar sus males, que eran muchos, pero que no sólo se recuperó de sus dolencias, sino que su alma se cargó de esos sentimientos universales, receptora de cuanto conoció aquí, que fue muchísimo. Aquí se quedó su infancia ahogada con su Mansilla primitiva de siempre, ya que para ella lo hundieron bajo el fondo de las aguas. Y allí se quedaron aquellas voces infantiles que se llevó la corriente del río Gatón por entre los álamos que escoltaban la chopera de junto a la finca La Fundición donde, ¡tantas veces!, soñó con un mundo mejor y donde imaginó todo cuanto una mente privilegiada como la suya era capaz de albergar. Doña Ana María ha vuelto a cien años de nacer al pueblo donde su infancia. ¿Dónde quedará aquel río que arrastrara su niñez?

Dice ella que no se vuelve del lugar aquel, aquel y, caminando hacia el cielo, se queda por siempre, amén.