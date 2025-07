150 años de Antonio Machado

Pensar que Machado ha muerto a 150 años de nacer es como si quisiéramos olvidar que morir no muere el que ha dejado semejante huella ... perenne. Si su corazón había nacido, no a la vida, al amor, cerca del Duero, por esa ley natural que dice que volvemos siempre al principio, al origen, aquí ha de estar, donde el Duero nace. No donde nace el Duero, sino donde el Duero nace, donde arranca todo y principia, toda vez que el corazón le dio ese vuelco cuando irrumpió el amor de los amores, Leonor.

Y donde el Duero nace, aquí, en Urbión, si bien tiene otros ríos que le alimentan y grande, su eclosión primera, que sucede en la cima a más de dos mil m de altura, tiene aquí su sitio y lugar y es por ese nacer primero cuando empieza todo. Don Antonio Machado, si bien no había venido al mundo en tan altas cumbres, aunque todas las holló, una vez regresado adonde queda y está su corazón, ni siquiera Colliure puede conservar su origen, ya que se llevó al exilio tierra de España y pidió ser enterrado con ella, con la que yace su cuerpo, que no su alma, que continúa aquí, en este sitio, el río Duero. Y unos días antes de partir, por la senda que nunca se ha de volver a pisar, en una caja de madera recogió tierra de España. ¿Habría tierra de Sevilla, de aquel huerto claro donde madura el limonero, de Madrid, de Soria (tierras pobres, tierras tristes, tan tristes que tienen alma), de Baeza, de Segovia, tal vez valenciana, catalana...? Y, ¿qué más da? Al fin y al cabo, tierra española. Y en el Espino, donde está su tierra (la de Leonor, aquella niña que conmovió su corazón). Tampoco Colliure, adonde arribó casi desnudo y ligero de equipaje, ha de ser el final, por aquello de que no muere el que ha vivido, el que ha amado tanto y, más todavía, el que va soñando caminos de la tarde. Hoy es todavía. Y se puede seguir soñando. Siempre quedará espacio y lugar para seguir soñando.

Lo mismo que pudo haber otros amores, ninguno de ellos iguala ni se acerca siquiera al de Leonor, el amor por encima del amor de los amores, ese amor primero cuando esa explosión primaveral de colores, sabores y olores sin mancha. Tal como aquí, en Urbión, donde todavía brillan esos colores intactos primeros que, cual criatura angelical, nos asombran y emocionan como si fuera la primera vez. Los colores y olores que hoy tiene Urbión, donde el Duero nace, a 150 años de nacer Machado, son aquellos que, como personita asombrada y sorprendida, conmueven con su fragancia fresca de lo recién nacido. O vivido. O renacido. Y que se sueña siempre. ¿No ves, Leonor, los álamos del río? Aquí siguen, mudos y absortos en sus pensamientos, lo mismo que entonces, cuando las rosas verdean y maduran los trigales.

Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas..., sube al Espino, al alto espino donde está su tierra (Soria)...

Y, hoy más que nunca, Antonio Machado está presente, porque no ha muerto su pensamiento, más vivo y necesario que nunca, que nos sigue y acompaña como la primera vez. Los españoles, todos, hemos de permanecer atentos y vigilantes para que ninguna de aquellas dos Españas nos hiele el corazón. Y que aquellos Campos de Castilla que conmovieron su corazón enamorado, de la mano de La tierra de Alvargonzález, cuya narración camino va hacia lo insondable de la Laguna Negra y estos días azules y este sol de la infancia nos sigan acompañando como siempre lo hicieron. El se fue por todos nosotros, para no helarnos el corazón, y por eso estaremos en deuda permanente con él al morir lejos de su tierra y de su patria, por culpa nuestra, que le empujamos a huir para que fuera prototipo de perdedor, cosa que lo fue toda su vida. De no haber sido por esa suerte de malditismo que acompaña a los perdedores, Machado no sería Machado y tampoco la emoción de su obra poética y filosófica habría alcanzado esa cima de perfección. Y por eso debemos respetarle y recordarle y, si es posible, visitarle en Colliure, donde está su cuerpo, sólo su cuerpo.