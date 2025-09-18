¿Justicia o discriminación?

El curso escolar 2025-2026 en La Rioja ha arrancado marcado por una decisión polémica suscitada en el IES Sagasta de Logroño: el centro ha ... decidido prohibir que las alumnas acudan al aula con la cabeza cubierta por prendas como el hiyab.

Esta medida, aunque formalmente aprobada en el ámbito interno del instituto y con informe jurídico favorable de la Consejería de Educación de La Rioja, ha desencadenado una oleada de reacciones en distintos sentidos.

El debate en la calle añade un matiz profundamente preocupante: junto a argumentos legales o sociales, aparecen expresiones explícitas de xenofobia, destinadas no al debate informado sino a la denigración del diferente, del inmigrante, de quien profesa otra religión o proviene de otra cultura.

Cualquier restricción a derechos fundamentales exige que sea idónea, necesaria y proporcionada

Desde una perspectiva jurídica, España como Estado social y democrático de Derecho reconoce un sistema de garantías, cuyos pilares se encuentran en la Constitución. En ella se consagran derechos fundamentales como el derecho a la libertad religiosa (artículo 16), que incluye la libertad de manifestar la propia religión, ya sea individual o colectivamente, en público o privado, la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de religión, raza, origen, opinión u otra circunstancia personal o social (artículo 14) y la dignidad de la persona (artículo 10), pilar del orden político y de paz social.

Estas garantías no son decorativas. Se han desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de tribunales europeos. En particular, normas internas, reglamentos educativos y actuaciones administrativas deben respetar esos derechos fundamentales y sólo pueden imponer restricciones cuando sea necesario, proporcionado y con fundamento legal claro.

El centro educativo, en su defensa, sostiene que el reglamento se ajusta al derecho: que ha sido aprobado por sus órganos competentes, que ha sido informado por servicios jurídicos, y que obedece a criterios de convivencia o estética escolar. Pero estas justificaciones no pueden soslayar varios problemas jurídicos esenciales. Una norma que prohíba de modo general «prendas que cubran la cabeza» puede tener un efecto discriminatorio indirecto, si produce una carga desproporcionada para quienes, por convicción religiosa, usan hiyab. Cualquier restricción a derechos fundamentales exige que sea idónea, necesaria y proporcionada. ¿Se ha valorado adecuadamente que el hiyab es un signo religioso esencial para algunas mujeres musulmanas, que su prohibición puede afectar su identidad y dignidad? Si se permite cubrir la cabeza por razones médicas o por condiciones de salud, ¿Por qué no por razones de índole religiosa cuando esta merece similar protección constitucional?

Entiendo con todo ello que cualquier solución debe reconducirse sobre tres líneas fundamentales: en primer término debe primar el diálogo y mediación como vía preferente. En lugar de imponer una prohibición sin consulta o sensibilidad con las personas afectadas, las autoridades educativas deben abrir espacios de diálogo con las alumnas interesadas, sus familias, comunidades religiosas...

Por otro lado, se debe someter al reglamente del centro a un control concreto de constitucionalidad o al menos a un escrutinio serio por instancias administrativas y jurisdiccionales competentes.

Y por último, y esto es fundamental, se debe trabajar en la formación y en la sensibilidad ciudadana. Si queremos que la convivencia democrática funcione, los ciudadanos deben conocer qué son los derechos fundamentales, qué implican libertad religiosa, igualdad o dignidad.

El debate, por tanto, se debe circunscribir en estos términos, pero en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales el debate tiene otro cariz. Las expresiones xenófobas que han abundado en redes sociales no pueden ser amparadas por la «libertad de expresión», son síntomas de una alergia social al otro, al diferente. Son discursos que reducen la ciudadanía a lo culturalmente homogéneo, que niegan que el pluralismo religioso y de identidad sea parte de lo que España es hoy.

Quienes sostienen que «si vienen a España tienen que cumplir nuestras normas» desafían precisamente a nuestra principal norma jurídica, pues la Constitución garantiza la libertad religiosa y no hay «normas» que obliguen a renegar de la propia identidad de culto para sentirse plenamente aceptado.

Prohibir el hiyab no como defensa de principios jurídicos, sino como afirmación del odio hacia el diferente, que es lo que trasciende, supone un triste síntoma de nuestra época: la xenofobia.

Si hoy aceptamos que se discrimine a una niña por llevar un velo, mañana puede ser a otro por su origen, otra convicción, otro idioma, otro cuerpo. Y el tejido social que sostiene nuestras libertades se resquebraja.

Son muchos los que piensan con sólidos argumentos que las democracias occidentales vuelven a estar amenazadas por la ola ultra que retorna con fuerza. Ideas absurdas y a veces repugnantes retornan de la mano de personajes estrambóticos apoyados por una defraudada masa social a la que se le debe dar luz para contener la miseria moral, reforzar los valores democráticos y protegernos entre todos.