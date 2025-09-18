LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

¿Justicia o discriminación?

Si hoy aceptamos que se discrimine a una niña por llevar un velo, mañana puede ser a otro por su origen, otra convicción, otro idioma, otro cuerpo

Julián Olagaray-Abogado

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:22

El curso escolar 2025-2026 en La Rioja ha arrancado marcado por una decisión polémica suscitada en el IES Sagasta de Logroño: el centro ha ... decidido prohibir que las alumnas acudan al aula con la cabeza cubierta por prendas como el hiyab.

