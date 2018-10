JUEGO DE TRONOS

Mira que le pusieron trampas los grupos de la oposición. Le dijeron que éste era su último discurso unas cuantas veces, que se despedía otras cuantas... pero Cuca Gamarra, impasible, no solo hacía oídos sordos sino que sus mensajes, ambiguos en cualquier caso, iban en el sentido contrario. «Nos importa el mañana, en el que también vamos a estar», replicaba en un momento dado a Julián San Martín, quien llegó a llamarla «alcaldesa inconclusa y ausente». «Así haremos nuestro programa electoral», contestaba a Rubén Antoñanzas, al que también le advertía, pese a que éste casi le adivinaba un futuro de altas responsabilidades en Madrid, «le queda mucho tiempo de verme». Beatriz Arraiz, quizá consciente de que su situación, inmersa en unas primarias y con otros candidatos enfrente, podía ponérselo fácil a Gamarra, se abstuvo de leer un par de párrafos de su discurso en los que se refería al compromiso de la alcaldesa en el 2015 de irse en cuatro años. Gonzalo Peña aludió «al último debate de usted como alcaldesa» y terminó dando explicaciones sobre sus querencias políticas (que si Cambia, que si manifestantes de varias causas...) porque Gamarra le trajo al caso que si estuvo en IU, que si «ahora está en Podemos»... con el secretario general de esta formación, Kiko Garrido, de espectador y aplaudiéndole en la sala. No fue más allá la cosa. En lo que a Peña se refiere. Porque luego ya entró en juego Javier Merino y Arraiz tuvo que escuchar que si las primarias las carga el diablo, que si la confianza es frágil, incluso que «Winter is coming» del portavoz del PP.

No se fue de rositas Ciudadanos. «Partido veleta», le llamó Merino. El choque se inició ya entre San Martín y Gamarra. El primero se arrogó para su grupo todo aquello que haya podido salir más o menos en los últimos años y la alcaldesa le contestó que por ahí no pasaba. «Le ha faltado decir que fue Vélez de Guevara en 1521», empezó Gamarra, para quien afirmar que «los demás no hemos hecho nada es falso». Después, Merino insistió en que «Cs y PSOE siempre van de la mano en los plenos» y que ambos «van a votar en contra de las cuentas que proponga este equipo de gobierno. Da igual como sean».

Beatriz Arraiz contestó a los requerimientos de Gamarra, que se puso insistente, adelantando que su modelo de ciudad lo expondrá en su debate de investidura. «La que da cuenta es usted», adujo. Julián San Martín ya vaticinó a la alcaldesa que no va a inaugurar ni la estación de autobuses ni la Casa de las Letras. Y Gonzalo Peña se mostró contento porque se haya avanzado en la ley de memoria histórica, por los cambios para que no haya circos con animales o porque el próximo presupuesto vaya a incluir impacto de género. Antoñanzas tuvo su momento reproches: «Usted no ha sido capaz de superar sus prejuicios contra el PR+ (...) Ha dedicado más tiempo a desacreditarme...». Debate terminado. A ver cuántos de estos líderes locales están en el próximo.