LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Jubilaciones sin recambio

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:03

El panorama demográfico en España anticipa una crisis inminente: a lo largo de la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas, frente a ... solo 1,8 millones de jóvenes que ingresarán en el mercado laboral; un vacío difícil de cubrir, agitado por la perenne contracción de la natalidad y el éxodo de ciudadanos nacionales. En este contexto, la llegada de 4,6 millones de extranjeros hasta 2035 podría amortiguar el impacto, ya que un 80% estará en edad laboral y un 70% buscará empleo. No obstante, este potencial se ve limitado por prejuicios y trabas administrativas que afectan sobre todo a personas extracomunitarias. La lenta homologación de títulos y la desconfianza hacia sus competencias refuerzan estereotipos que los empujan a sectores de baja cualificación, lo que desperdicia capital humano en áreas críticas. Esta exclusión resulta más grave si se considera su efecto sobre los servicios públicos: la presión sobre el sector educativo aumentará, pero la mayor amenaza recaerá sobre la sanidad pública, de por sí tensionada, y llamada a sostener a una población más envejecida con menos personal. Urge combatir prejuicios y agilizar la homologación para preservar el Estado de bienestar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio del Ecoparque que continuaba activo en el interior
  2. 2

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  3. 3 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  4. 4 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  5. 5 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  6. 6 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  7. 7 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  8. 8 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  9. 9 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  10. 10 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Jubilaciones sin recambio