El Rey está desnudo
Martes, 12 de agosto 2025, 23:42
No sé si recuerdan aquel cuento de Andersen en el que unos espabilados, supongo que argentinos o italianos, le venden al Rey, por un precio ... desorbitado, un traje confeccionado con una tela maravillosa cuya propiedad más destacable era que únicamente podía ser vista por personas inteligentes. El Rey lo compra y cuando le entregan el traje, que no ve, no se atreve a decirlo no sea que le tomen por tonto, y se lo pone para una ceremonia importante. Sus súbditos, lo mismo que hacen ahora los apesebrados, tampoco se atreven a reconocer que no ven aquel traje tan maravilloso hasta que un niño, dice «El Rey está desnudo» y rompe el sortilegio hipócrita.
Pues bien, a mí me está pasando lo mismo que a aquel niño. Y se lo explico.
Por una serie de circunstancias, que no hacen al caso pero no son delictivas, he tenido la oportunidad de compartir con gentes principales mesa y mantel en varios restaurantes galácticos llenos de estrellas y durante y después del ágape he escuchado encendidos elogios y ditirambos acerca de la comida. Yo, seguramente por mi natural asilvestrado, no he sabido apreciar el encanto de las esferificaciones, las aceitunas que parecen aceitunas y no lo son, pero saben a aceitunas, las escamas de aire con lágrimas de bergamota y demás trampantojos y en realidad lo que pensaba era en unos huevos con patatas fritas y chorizo o cosa similar, pero prudentemente callaba para no delatarme.
En otras circunstancias, se ve que tengo suerte con las circunstancias, he podido catar algún vino de esos cuyo precio se escribe con cuatro cifras y que han sido acogidos por los concurrentes con arrobo y encendidas loas y yo, seguramente dada mi condición ordinaria y zafia, no he sido capaz de detectar los aromas a frutillos del bosque, tabaco, notas especiadas, los retrogustos y esas delicadezas y no he notado gran diferencia con otros caldos más humildes cuyo precio se escribe con apenas dos cifras. Así que he callado discretamente para no parecer insensible.
También he asistido voluntariamente a diversas actuaciones musicales de un género como es el flamenco que me apasiona y me ha sorprendido que, ante lo que a mí me ha parecido o desinterés del artista, o que no tenía su día, o que simplemente estaba haciendo lo que los taurinos llaman una faena de aliño, el público se ponía de pie enfervorecido. Se destrozaba las manos aplaudiendo y salía encantado mientras que yo me sentía decepcionado.
Así, que he decidido a partir de ahora, cuando la ocasión lo merezca, reconocer mi falta de inteligencia y sensibilidad y decir claramente, como el niño del cuento, que «el Rey está desnudo». Y ello, a riesgo de ser considerado por los entendidos un torpe gusano sin alma.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.