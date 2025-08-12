LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sin el debido respeto

El Rey está desnudo

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 12 de agosto 2025, 23:42

No sé si recuerdan aquel cuento de Andersen en el que unos espabilados, supongo que argentinos o italianos, le venden al Rey, por un precio ... desorbitado, un traje confeccionado con una tela maravillosa cuya propiedad más destacable era que únicamente podía ser vista por personas inteligentes. El Rey lo compra y cuando le entregan el traje, que no ve, no se atreve a decirlo no sea que le tomen por tonto, y se lo pone para una ceremonia importante. Sus súbditos, lo mismo que hacen ahora los apesebrados, tampoco se atreven a reconocer que no ven aquel traje tan maravilloso hasta que un niño, dice «El Rey está desnudo» y rompe el sortilegio hipócrita.

